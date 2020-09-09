Американское издание Forbes опубликовало новый рейтинг 400 самых богатых американцев. Общая сумма состояния всех участников списка составляет 3,2 трлн долларов, что на 240 млрд долларов больше, чем 2019 года.

Уже третий год подряд планка отсечения от попадания в рейтинг составляет 2,1 миллиарда долларов, сообщает Forbes.

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Лидеры рейтинга Forbes

В течение третьего года подряд первое место в рейтинге занимает генеральный директор Amazon Джефф Безос, который одновременно является и самым богатым человеком мира (тоже по версии Forbes).

Общий объем его капитала в списке зафиксировано на отметке в 179 млрд долларов (дата отсечения – 24 июля 2020 года). Однако с тех пор состояние Безоса выросло еще больше: до обвала фондовых рынков на прошлой неделе оно составляло около 210 млрд долларов. По сравнению с 2019 годом объем капитала гендиректора Amazon увеличился на 65 млрд долларов.





Лидер рейтинга Forbes, гендиректор Amazon Джефф Безос / Фото Flickr Лидер рейтинга Forbes, гендиректор Amazon Джефф Безос / Фото Flickr

На втором месте в рейтинге Forbes находится соучредитель Microsoft Билл Гейтс. Размер его состояния при составлении списка оценен в 111 млрд долларов.

В первую пятерку также вошли:

Третье место – гендиректор Facebook Марк Цукерберг – 85 млрд долларов.

Четвертое место – Инвестор и глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет – 73,5 млрд долларов.

Пятое место – гендиректор Oracle Ларри Эллисон – 72 млрд долларов.

Среди известных американцев в первую десятку рейтинга вошли: гендиректор Tesla Илон Маск (68 млрд долларов), а также основатели Google – Ларри Пейдж (67,5 млрд долларов) и Сергей Брин (65,7 млрд долларов).

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Самые богатые женщины в США

В ТОП-15 самых богатых американок попала бывшая жена Джеффа Безоса Маккензи Скотт. После развода с Безосом она получила четверть доли мужа в компании Amazon. Теперь ее состояние оценивается в 57 млрд долларов.

Еще среди известных американок в рейтинг вошла телеведущая Опра Уинфри. Она заняла 327 место, а общий объем ее капитала составляет 2,6 млрд долларов.



Телеведущая Опра Уинфри в рейтинге Forbes / Фото Flickr

Основные изменения в рейтинге Forbes

В списке появилось 18 новых лиц , а еще 9 состоятельных американцев к нему вернулись.

, а еще 9 состоятельных американцев к нему вернулись. Двое из прошлогоднего рейтинга умерли.

Покинули рейтинг 2020 года 25 человек , так как их состояние опустились ниже, чем 2,1 млрд долларов. В 10 из этих людей капитал уменьшился именно из-за пандемии коронавируса.

, так как их состояние опустились ниже, чем 2,1 млрд долларов. В 10 из этих людей капитал уменьшился именно из-за пандемии коронавируса. Среди новичков рейтинга – Эрик Юань , основатель сервиса для видеосвязи Zoom, который стал особенно популярным во время пандемии. Юань занял 43 место, а его состояние оценено в 11 млрд долларов.

, основатель сервиса для видеосвязи Zoom, который стал особенно популярным во время пандемии. Юань занял 43 место, а его состояние оценено в 11 млрд долларов. На 249 месте оказался основатель стартапа по производству електрогрузовиков Nicola Тревор Милтон с капиталом в 3,3 млрд долларов.