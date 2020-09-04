Не Киев и не Львов: Forbes определил лучший украинский город для бизнеса
Ивано-Франковск стал лучшим городом в Украине для ведения бизнеса. Областной центр занял первое место в рейтинге Forbes.
Соответствующий список городов содержится в сентябрьском номере журнала, пишет Лига.Бизнес.
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Основная цель рейтинга
По информации авторов рейтинга, прежде всего его создали, чтобы определить наиболее перспективные направления развития бизнеса и привлечения инвестиций. Они принимали во внимание украинские города с населением от 90 000 человек.
Критерии выбора
Ивано-Франковск, в котором проживает около 263 тысяч человек сумел набрать 720 баллов по десяти критериям. Среди них:
- прозрачность городской власти – 69 баллов;
- деловая активность – 70 баллов;
- рейтинг Doing Business – 88 баллов;
- покупательная способность – 51 балл
- транспортное сообщение – 36 баллов;
- безопасность – 80 баллов;
- образование – 69 баллов;
- восприятие города его жителями – 86 баллов;
- миграционная привлекательность – 85 баллов;
- экологическая ситуация – 86 баллов.
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Лучшие города Украины для ведения бизнеса: первая десятка рейтинга
1 место – Ивано-Франковск.
2 место – Винница.
3 место – Львов.
4 место – Киев.
5 место – Тернополь.
6 место – Ужгород.
7 место – Днепр.
8 место – Хмельницкий.
9 место – Одесса.
10 место – Харьков.