Ивано-Франковск стал лучшим городом в Украине для ведения бизнеса. Областной центр занял первое место в рейтинге Forbes.

Соответствующий список городов содержится в сентябрьском номере журнала, пишет Лига.Бизнес.

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Основная цель рейтинга

По информации авторов рейтинга, прежде всего его создали, чтобы определить наиболее перспективные направления развития бизнеса и привлечения инвестиций. Они принимали во внимание украинские города с населением от 90 000 человек.

Критерии выбора

Ивано-Франковск, в котором проживает около 263 тысяч человек сумел набрать 720 баллов по десяти критериям. Среди них:

прозрачность городской власти – 69 баллов;

деловая активность – 70 баллов;

рейтинг Doing Business – 88 баллов;

покупательная способность – 51 балл

транспортное сообщение – 36 баллов;

безопасность – 80 баллов;

образование – 69 баллов;

восприятие города его жителями – 86 баллов;

миграционная привлекательность – 85 баллов;

экологическая ситуация – 86 баллов.

Максимальная оценка в каждом из критериев была 100 баллов.

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Лучшие города Украины для ведения бизнеса: первая десятка рейтинга

1 место – Ивано-Франковск.

2 место – Винница.

3 место – Львов.

4 место – Киев.

5 место – Тернополь.

6 место – Ужгород.

7 место – Днепр.

8 место – Хмельницкий.

9 место – Одесса.

10 место – Харьков.