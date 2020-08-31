Накануне президентских выборов США обсуждают какой президент будет лучшим для инвесторов: демократ Байден или республиканец Трамп. Что об этом говорит история, читайте на Инвестиции 24.

Накануне ряд экспертов заявили, что в случае победы Джо Байдена, рынки испытывают негативное влияние, а доллар упадет. Финансист Джереми Зигель наоборот в комментарии Forbes заявляет, что рынки лучше работают за демократов, но не только принадлежность президента к той или иной партии определяет долю рынка.

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Годовая доходность реального фондового рынка при демократах составила 10,6% по сравнению с 4,8% за президентства республиканцев. Отметим, что действующий президент Дональд Трамп, который баллотируется на второй срок, является республиканцем, а его конкурент, который по соцопросам выигрывает, – демократ.

Победа демократов почти наверняка будет означать изменение в налогообложении для корпораций и богатых в негативную для них сторону, что повлияет на рынки. В то же время демократы обещают экономическое стимулирование и стабильность в отношениях с Китаем, что являются положительными факторами для рынков.

Далеко не только политика влияет на фондовые рынки. Сейчас инвестор Сигель сравнивает пандемию при президентстве Трампа с такими угрозами как терроризм во времена Джорджа Буша, общественные беспорядки во времена Джонсона и Никсона, а также торговая война с Японией при президентстве Рейгана.

Пытаясь подробнее изучить взаимосвязь между действиями президента и направлением движения фондовых рынков, Forbes проанализировал происходящее на фондовых рынках со времен президента Гарри Трумэна. Для этого использовали данные Национального бюро экономических исследований (NBER).

Победителем среди президентов за лучшую совокупную доходность на фондовом рынке стал Клинтон, который имеет почти 210%. Хуже всего – Джордж Буш, с -40%.

Примеры как рынки реагировали на события с президентом:

В сентября 1955 года активы за один день упали на 6,5%, когда Эйзенхауэр перенес внезапный сердечный приступ после гольфа.

Когда в ноябре 1963 году убили Кеннеди, немедленное падение составило 3%.