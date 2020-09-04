Не Київ і не Львів: Forbes визначив найкраще українське місто для бізнесу
Івано-Франківськ став найкращим містом в Україні для ведення бізнесу. Обласний центр зайняв перше місце в рейтингу Forbes.
Відповідний список міст міститься у вересневому номері журналу, пише Ліга.Бізнес.
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Основна мета рейтингу
За інформацією авторів рейтингу, передусім його створили, щоб визначити найбільш перспективні напрямки розвитку бізнесу й залучення інвестицій. Вони брали до уваги українські міста з кількістю населення від 90 тисяч осіб.
Критерії вибору
Івано-Франківськ, у якому проживає близько 263 тисяч осіб зумів набрати 720 балів за десятьма критеріями. З-поміж них:
- прозорість міської влади – 69 балів;
- ділова активність – 70 балів;
- рейтинг Doing Business – 88 балів;
- купівельна спроможність – 51 бал;
- транспортне сполучення – 36 балів;
- безпека – 80 балів;
- освіта – 69 балів;
- сприйняття міста його жителями – 86 балів;
- міграційна привабливість – 85 балів;
- екологічна ситуація – 86 балів.
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Найкращі міста України для ведення бізнесу: перша десятка рейтингу
1 місце – Івано-Франківськ.
2 місце – Вінниця.
3 місце – Львів.
4 місце – Київ.
5 місце – Тернопіль.
6 місце – Ужгород.
7 місце – Дніпро.
8 місце – Хмельницький.
9 місце – Одеса.
10 місце – Харків.
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