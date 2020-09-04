Івано-Франківськ став найкращим містом в Україні для ведення бізнесу. Обласний центр зайняв перше місце в рейтингу Forbes.

Відповідний список міст міститься у вересневому номері журналу, пише Ліга.Бізнес.

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Основна мета рейтингу

За інформацією авторів рейтингу, передусім його створили, щоб визначити найбільш перспективні напрямки розвитку бізнесу й залучення інвестицій. Вони брали до уваги українські міста з кількістю населення від 90 тисяч осіб.

Критерії вибору

Івано-Франківськ, у якому проживає близько 263 тисяч осіб зумів набрати 720 балів за десятьма критеріями. З-поміж них:

прозорість міської влади – 69 балів;

ділова активність – 70 балів;

рейтинг Doing Business – 88 балів;

купівельна спроможність – 51 бал;

транспортне сполучення – 36 балів;

безпека – 80 балів;

освіта – 69 балів;

сприйняття міста його жителями – 86 балів;

міграційна привабливість – 85 балів;

екологічна ситуація – 86 балів.

Максимальна оцінка в кожному з критеріїв була 100 балів.

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Найкращі міста України для ведення бізнесу: перша десятка рейтингу

1 місце – Івано-Франківськ.

2 місце – Вінниця.

3 місце – Львів.

4 місце – Київ.

5 місце – Тернопіль.

6 місце – Ужгород.

7 місце – Дніпро.

8 місце – Хмельницький.

9 місце – Одеса.

10 місце – Харків.