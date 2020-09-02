Голова хедж-фонду Pershing Square Білл Екман (за даними Forbes Real-Time його статки оцінено у 2 мільярди доларів) знайшов спосіб позбутися проблеми майнової нерівності у США. Адже для збереження привабливості капіталізму, який і зробив його мільярдером, потрібно викорінити розрив між багатими та бідними, заявив інвестор.

Для усунення нерівності Екман запропонував власну концепцію, згідно з якою кожен американець може стати мільйонером, пише Forbes.

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Як американцям розбагатіти: бачення Екмана

Фінансист запропонував при народженні дитини в США виділяти їй з казни по 6750 доларів. Цю суму варто вкласти в корзину індексних фондів. Використати ці гроші можна буде лише під час виходу на пенсію.

За умов збереження нинішнього рівня народжуваності державі обійдеться така стратегія у 26 мільярдів доларів у рік, стверджує Екман. З урахуванням середньої дохідності капіталу у 8% річних, вийшовши на пенсію через 65 років, кожен житель США зможе отримати 1 мільйон доларів, переконаний мільярдер.

Окрім допомоги держави в заощадженні коштів населення до пенсії, вона має ввести обов'язкові ощадні рахунки для всіх жителів США. Таке нововведення допоможе підвищити їхню фінансову грамотність, а також дасть змогу взяти участь в розвитку капіталізму, додав Екман.

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Цінність капіталізму

Білл Екман заявив, що капіталізм, попри низку недоліків, є найкращою системою для "максимального збільшення економічного порогу". Натомість сьогодні більшість американців частіше звертаються до соціалізму чи його альтернатив. У сучасних реаліях такий підхід населення можна зрозуміти, тому що велика кількість жителів США все ще не мають змоги повноцінно відкладати гроші.

Таке тяжіння американців до соціалізму може спричинити політичні ризики й дисгармонію, що загрожує стійкості капіталістичної системи, наголосив Екман.