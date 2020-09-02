Глава хедж-фонда Pershing Square Билл Экман (по данным Forbes Real-Time его состояние оценено в 2 миллиарда долларов) нашел способ избавиться от проблем имущественного неравенства в США. Ведь для сохранения привлекательности капитализма, который и сделал Экмана миллиардером, нужно искоренить разрыв между богатыми и бедными, заявил инвестор.

Для устранения неравенства Экман предложил собственную концепцию, как каждому американцу стать миллионером, пишет Forbes.

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Как американцам разбогатеть: видение Экмана

Финансист предложил при рождении ребенка в США выделять ему из казны по 6750 долларов. Эту сумму следует вложить в корзину индексных фондов. Использовать эти деньги можно будет только при выходе на пенсию.

При сохранении нынешнего уровня рождаемости государству обойдется такая стратегия в 26 млрд долларов в год, утверждает Экман. С учетом средней доходности капитала в 8% годовых, выйдя на пенсию через 65 лет, каждый житель США сможет получить 1 млн долларов, убежден миллиардер.

Кроме помощи государства в сбережении средств населения к пенсии, оно должна ввести обязательные сберегательные счета для всех жителей США. Такое нововведение поможет повысить их финансовую грамотность, а также даст возможность принять участие в развитии капитализма, добавил Экман.

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Ценность капитализма

Билл Экман заявил, что капитализм, несмотря на ряд недостатков, является лучшей системой для "максимального увеличения экономического порога". Однако сегодня большинство американцев чаще обращаются к социализму или его альтернатив. В современных реалиях такой подход населения можно понять, потому что большое количество жителей США все еще не имеют возможности постоянно откладывать деньги.

Такое тяготение американцев к социализму может вызвать политические риски и дисгармонию, что угрожает устойчивости капиталистической системы, подчеркнул Экман.