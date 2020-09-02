Инвестор из списка Forbes придумал, как сделать каждого американца миллионером
Глава хедж-фонда Pershing Square Билл Экман (по данным Forbes Real-Time его состояние оценено в 2 миллиарда долларов) нашел способ избавиться от проблем имущественного неравенства в США. Ведь для сохранения привлекательности капитализма, который и сделал Экмана миллиардером, нужно искоренить разрыв между богатыми и бедными, заявил инвестор.
Для устранения неравенства Экман предложил собственную концепцию, как каждому американцу стать миллионером, пишет Forbes.
Также интересно: Счастливчики недели: как разбогатели Безос, Маск и Цукерберг
Как американцам разбогатеть: видение Экмана
Финансист предложил при рождении ребенка в США выделять ему из казны по 6750 долларов. Эту сумму следует вложить в корзину индексных фондов. Использовать эти деньги можно будет только при выходе на пенсию.
Кроме помощи государства в сбережении средств населения к пенсии, оно должна ввести обязательные сберегательные счета для всех жителей США. Такое нововведение поможет повысить их финансовую грамотность, а также даст возможность принять участие в развитии капитализма, добавил Экман.
Еще одна история успеха: Как Уоррен Баффет стал миллиардером: от покупки первой акции к миллиардным инвестициям
Ценность капитализма
Билл Экман заявил, что капитализм, несмотря на ряд недостатков, является лучшей системой для "максимального увеличения экономического порога". Однако сегодня большинство американцев чаще обращаются к социализму или его альтернатив. В современных реалиях такой подход населения можно понять, потому что большое количество жителей США все еще не имеют возможности постоянно откладывать деньги.
Такое тяготение американцев к социализму может вызвать политические риски и дисгармонию, что угрожает устойчивости капиталистической системы, подчеркнул Экман.
Что известно о бизнесе Билла Экмана?По информации издания Market Watch, в 2020 году хедж-фонд Экмана продемонстрировал хорошие результаты деятельности благодаря своевременной медвежьей ставке на корпоративные облигации в начале года. В результате Pershing Square заработала более 2 млрд долларов во время мартовского обвала фондового рынка из-за коронавируса.
-
Восстановление экономики США: анализ перспектив рынка инвестиций и главных показателей18 августа , 13:32
-
Как Уоррен Баффет стал миллиардером: от покупки первой акции к миллиардным инвестициям31 августа , 12:05
-
Уоррен Баффет инвестировал 6 миллиардов долларов в японские компании: причина31 августа , 17:45