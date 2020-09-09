Американське видання Forbes опублікувало новий рейтинг 400 найбагатших американців. Загальна сума статків усіх учасників списку становить 3,2 трильйона доларів, що на 240 мільярдів доларів більше, ніж було 2019 року.

Уже третій рік поспіль планка відсікання від потрапляння до рейтингу складає 2,1 мільярда доларів, повідомляє Forbes.

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Лідери рейтингу Forbes

Упродовж третього року поспіль перше місце в рейтингу займає генеральний директор Amazon Джефф Безос, який водночас є і найбагатшою людиною світу (теж за версією Forbes).

Загальний обсяг його капіталу в списку зафіксовано на позначці у 179 мільярдів доларів (дата відсікання – 24 липня 2020 року). Однак відтоді статки Безоса зросли ще більше: до обвалу фондових ринків минулого тижня вони становили близько 210 мільярдів доларів. У порівнянні з 2019 роком обсяг капіталу гендиректора Amazon збільшився на 65 мільярдів доларів.



Лідер рейтингу Forbes, гендиректор Amazon Джефф Безос / Фото Flickr

На другому місці в рейтингу Forbes знаходиться співзасновник Microsoft Білл Гейтс. Розмір його статків під час складання списку оцінено в 111 мільярдів доларів.

До першої п'ятірки також увійшли:



Третє місце – гендиректор Facebook Марк Цукерберг – 85 мільярдів доларів.

Четверте місце – інвестор і голова компанії Berkshire Hathaway Воррен Баффет – 73,5 мільярда доларів.

П'яте місце – гендиректор Oracle Ларрі Еллісон – 72 мільярдів доларів.

З-поміж відомих американців у першу десятку рейтингу увійшли: гендиректор Tesla Ілон Маск (68 млрд доларів), а також засновники Google – Ларрі Пейдж (67,5 млрд доларів) і Сергій Брін (65,7 млрд доларів).

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Найбагатші жінки у США

У ТОП-15 найбагатших американок потрапила колишня дружина Джеффа Безоса Маккензі Скотт. Після розлучення з Безосом вона отримала чверть частки чоловіка у компанії Amazon. Тепер її статки оцінюються у 57 мільярдів доларів.

Ще з-поміж відомих американок до рейтингу увійшла телеведуча Опра Вінфрі. Вона зайняла 327 місце, а загальний обсяг її капіталу становить 2,6 мільярда доларів.



Телеведуча Опра Вінфрі у рейтингу Forbes / Фото Flickr

Основні зміни в рейтингу Forbes

У списку з'явилося 18 нових осіб , а ще 9 заможних американців до нього повернулися.

, а ще 9 заможних американців до нього повернулися. Двоє з торішнього рейтингу померли.

Покинули рейтинг 2020 року 25 осіб , тому що їхні статки опустилися нижче, ніж 2,1 мільярда доларів. У 10 з цих людей капітал зменшився саме через пандемію коронавірусу.

, тому що їхні статки опустилися нижче, ніж 2,1 мільярда доларів. У 10 з цих людей капітал зменшився саме через пандемію коронавірусу. З-поміж новачків рейтингу – Ерік Юань , засновник сервісу для відеозв'язку Zoom, який став особливо популярним під час пандемії. Юань зайняв 43 місце, а його статки оцінено в 11 мільярдів доларів.

, засновник сервісу для відеозв'язку Zoom, який став особливо популярним під час пандемії. Юань зайняв 43 місце, а його статки оцінено в 11 мільярдів доларів. На 249 місці опинився засновник стартапу з виробництва електровантажівок Nicola Тревор Мілтон з капіталом у 3,3 мільярда доларів.