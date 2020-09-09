Найбагатші американці 2020: Forbes оновив рейтинг мільярдерів США – що змінилось
Американське видання Forbes опублікувало новий рейтинг 400 найбагатших американців. Загальна сума статків усіх учасників списку становить 3,2 трильйона доларів, що на 240 мільярдів доларів більше, ніж було 2019 року.
Уже третій рік поспіль планка відсікання від потрапляння до рейтингу складає 2,1 мільярда доларів, повідомляє Forbes.
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Лідери рейтингу Forbes
Упродовж третього року поспіль перше місце в рейтингу займає генеральний директор Amazon Джефф Безос, який водночас є і найбагатшою людиною світу (теж за версією Forbes).
Лідер рейтингу Forbes, гендиректор Amazon Джефф Безос / Фото Flickr
На другому місці в рейтингу Forbes знаходиться співзасновник Microsoft Білл Гейтс. Розмір його статків під час складання списку оцінено в 111 мільярдів доларів.
До першої п'ятірки також увійшли:
Третє місце – гендиректор Facebook Марк Цукерберг – 85 мільярдів доларів.
Четверте місце – інвестор і голова компанії Berkshire Hathaway Воррен Баффет – 73,5 мільярда доларів.
П'яте місце – гендиректор Oracle Ларрі Еллісон – 72 мільярдів доларів.
З-поміж відомих американців у першу десятку рейтингу увійшли: гендиректор Tesla Ілон Маск (68 млрд доларів), а також засновники Google – Ларрі Пейдж (67,5 млрд доларів) і Сергій Брін (65,7 млрд доларів).
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Найбагатші жінки у США
У ТОП-15 найбагатших американок потрапила колишня дружина Джеффа Безоса Маккензі Скотт. Після розлучення з Безосом вона отримала чверть частки чоловіка у компанії Amazon. Тепер її статки оцінюються у 57 мільярдів доларів.
Ще з-поміж відомих американок до рейтингу увійшла телеведуча Опра Вінфрі. Вона зайняла 327 місце, а загальний обсяг її капіталу становить 2,6 мільярда доларів.
Телеведуча Опра Вінфрі у рейтингу Forbes / Фото Flickr
Основні зміни в рейтингу Forbes
- У списку з'явилося 18 нових осіб, а ще 9 заможних американців до нього повернулися.
- Двоє з торішнього рейтингу померли.
- Покинули рейтинг 2020 року 25 осіб, тому що їхні статки опустилися нижче, ніж 2,1 мільярда доларів. У 10 з цих людей капітал зменшився саме через пандемію коронавірусу.
- З-поміж новачків рейтингу – Ерік Юань, засновник сервісу для відеозв'язку Zoom, який став особливо популярним під час пандемії. Юань зайняв 43 місце, а його статки оцінено в 11 мільярдів доларів.
- На 249 місці опинився засновник стартапу з виробництва електровантажівок Nicola Тревор Мілтон з капіталом у 3,3 мільярда доларів.
Як складають рейтинг?Автори рейтингу Forbes поспілкувалися з самими учасниками списку та їхніми знайомими і родичами. Окрім того, потрібно було вивчити низку різних документів: звіти для Комісії з цінних паперів і бірж США, судові документи, заповіти, інформацію у ЗМІ.
Також було враховано всі види активів: частки в публічних і приватних компаніях, нерухомість, яхти, літаки, ферми і виноградники, ювелірні прикраси, колекції автомобілів і багато іншого.
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