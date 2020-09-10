Город с самым благоприятным бизнес-климатом: где в Украине лучшие условия для предпринимателей
Хмельницкий занял первое место в рейтинге городов Украины с благоприятным климатом для ведения бизнеса. Областной центр набрал 72,96 балла из максимальных 100.
Такие результаты представлены в рамках исследования "Индекс конкурентоспособности городов Украины" (ИКМ), сообщает онлайн-издание "Экономическая правда".
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Где в Украине благоприятные условия для бизнеса
Так, лидерами рейтинга городов с наиболее благоприятными условиями для ведения бизнеса также стали:
Второе место – Ивано-Франковск (66,95)
Третье место – Львов (66,15)
Четвертое место – Винница (66,45)
Пятое место – Тернополь (63,89)
Шестое место – Чернигов (62,88).
Города со средним показателем
В эту группу вошли такие украинские города:
- Краматорск (7-е место, 58,84 балла)
- Черновцы (8-е место, 58,72)
- Луцк (9-е место, 55,33)
- Ровно (10-е место, 54,53)
- Житомир (11-е место, 53,75)
- Ужгород (12-е место, 53,69)
- Харьков (13-е место, 51,80)
- Кропивницкий (14-е место, 50,81)
- Днепр (15-е место, 50,68) Суммы (16-е место, 49,91)
- Николаев (17-е место, 49,52)
- Северодонецк (18-е место, 49,50).
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Города с низким индексом конкурентоспособности
Что касается столицы Украины, то, по словам исполнительной директора Института экономических исследований и политических консультаций Оксаны Кузякив Киев оказался среди городов с низким индексом конкурентоспособности. В частности, украинская столицы заняла лишь 21-е место, набрав 44,1 балла. Какие города также оказались внизу рейтинга:
19-е место – Черкассы (46,07)
20-е место – Полтава (44,91)
22-е место – Запорожье (44,41)
23-е место – Одесса (40,80)
24-е место – Херсон (31,62)
Основные препятствия для ведения бизнеса: мнение украинских предпринимателей
Предприниматели в регионах зачастую отмечали такие препятствия для ведения бизнеса как: высокие налоги (34%), низкий потребительский спрос (32,5%), дефицит квалифицированной рабочей силы (32%), недостаток финансовых средств (22%).
Кстати, только 15% предпринимателей отметили коррупцию на местном уровне,
– прокомментировала Оксана Кузякив.
Как проводилось исследование?В период с января по апрель 2020 году в телефонном режиме было опрошено 5,115 тысяч предпринимателей (малый, средний и крупный бизнес) с 24 городов. То есть общее число представителей бизнеса составляет около 200 000 человек из каждого города Украины.
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