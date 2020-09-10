Хмельницкий занял первое место в рейтинге городов Украины с благоприятным климатом для ведения бизнеса. Областной центр набрал 72,96 балла из максимальных 100.

Такие результаты представлены в рамках исследования "Индекс конкурентоспособности городов Украины" (ИКМ), сообщает онлайн-издание "Экономическая правда".

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Где в Украине благоприятные условия для бизнеса

Так, лидерами рейтинга городов с наиболее благоприятными условиями для ведения бизнеса также стали:

Второе место – Ивано-Франковск (66,95)

Третье место – Львов (66,15)

Четвертое место – Винница (66,45)

Пятое место – Тернополь (63,89)

Шестое место – Чернигов (62,88).

Города со средним показателем

В эту группу вошли такие украинские города:

Краматорск (7-е место, 58,84 балла)

Черновцы (8-е место, 58,72)

Луцк (9-е место, 55,33)

Ровно (10-е место, 54,53)

Житомир (11-е место, 53,75)

Ужгород (12-е место, 53,69)

Харьков (13-е место, 51,80)

Кропивницкий (14-е место, 50,81)

Днепр (15-е место, 50,68) Суммы (16-е место, 49,91)

Николаев (17-е место, 49,52)

Северодонецк (18-е место, 49,50).

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Города с низким индексом конкурентоспособности

Что касается столицы Украины, то, по словам исполнительной директора Института экономических исследований и политических консультаций Оксаны Кузякив Киев оказался среди городов с низким индексом конкурентоспособности. В частности, украинская столицы заняла лишь 21-е место, набрав 44,1 балла. Какие города также оказались внизу рейтинга:

19-е место – Черкассы (46,07)

20-е место – Полтава (44,91)

22-е место – Запорожье (44,41)

23-е место – Одесса (40,80)

24-е место – Херсон (31,62)

Основные препятствия для ведения бизнеса: мнение украинских предпринимателей

Предприниматели в регионах зачастую отмечали такие препятствия для ведения бизнеса как: высокие налоги (34%), низкий потребительский спрос (32,5%), дефицит квалифицированной рабочей силы (32%), недостаток финансовых средств (22%).

Кстати, только 15% предпринимателей отметили коррупцию на местном уровне,

– прокомментировала Оксана Кузякив.