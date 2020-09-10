Хмельницький зайняв перше місце в рейтингу міст України зі сприятливим кліматом для ведення бізнесу. Обласний центр набрав 72,96 бала із максимальних 100.

Такі результати представлено в рамках дослідження "Індексу конкурентоспроможності міст України" (ІКМ), повідомляє онлайн-видання "Економічна правда".

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Де в Україні сприятливі умови для бізнесу

Отож, лідерами рейтингу міст із найсприятливішими умовами для ведення бізнесу також стали:

Друге місце – Івано-Франківськ (66,95)

Третє місце – Львів (66,15)

Четверте місце – Вінниця (66,45)

П'яте місце – Тернопіль (63,89)

Шосте місце – Чернігів (62,88).

Міста із середнім показником

До цієї групи увійшли такі українські міста:

Краматорськ (7-ме місце, 58,84 бали);

Чернівці (8-ме місце, 58,72);

Луцьк (9-те місце, 55,33);

Рівне (10-те місце, 54,53);

Житомир (11-те місце, 53,75);

Ужгород (12-те місце, 53,69);

Харків (13-те місце, 51,80);

Кропивницький (14-те місце, 50,81);

Дніпро (15-те місце, 50,68); Суми (16-те місце, 49,91);

Миколаїв (17-те місце, 49,52);

Сєвєродонецьк (18-те місце, 49,50).

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Міста з низьким індексом конкурентоспроможності

Що стосується столиці України, то, за словами виконавчої директорки Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксани Кузяків Київ опинився з-поміж міст із низьким індексом конкурентоспроможності. Зокрема, українська столиці посіла лише 21 місце, набравши 44,1 бала. Які міста також опинилися внизу рейтингу:

19-те місце – Черкаси (46,07)

20-те місце – Полтава (44,91)

22-ге місце – Запоріжжя (44,41)

23-те місце – Одеса (40,80)

24-те місце – Херсон (31,62)

Основні перешкоди для ведення бізнесу: думка українських підприємців

Підприємці в регіонах найчастіше відзначали такі перешкоди ведення бізнесу як: високі податки (34%), низький споживчий попит (32,5%), дефіцит кваліфікованої робочої сили (32%), нестача фінансових коштів (22%).

До речі, лише 15% підприємців відзначили корупцію на місцевому рівні,

– зазначила Оксана Кузяків.