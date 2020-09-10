Місто з найбільш сприятливим бізнес-кліматом: де в Україні найкращі умови для підприємців
Хмельницький зайняв перше місце в рейтингу міст України зі сприятливим кліматом для ведення бізнесу. Обласний центр набрав 72,96 бала із максимальних 100.
Такі результати представлено в рамках дослідження "Індексу конкурентоспроможності міст України" (ІКМ), повідомляє онлайн-видання "Економічна правда".
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Де в Україні сприятливі умови для бізнесу
Отож, лідерами рейтингу міст із найсприятливішими умовами для ведення бізнесу також стали:
Друге місце – Івано-Франківськ (66,95)
Третє місце – Львів (66,15)
Четверте місце – Вінниця (66,45)
П'яте місце – Тернопіль (63,89)
Шосте місце – Чернігів (62,88).
Міста із середнім показником
До цієї групи увійшли такі українські міста:
- Краматорськ (7-ме місце, 58,84 бали);
- Чернівці (8-ме місце, 58,72);
- Луцьк (9-те місце, 55,33);
- Рівне (10-те місце, 54,53);
- Житомир (11-те місце, 53,75);
- Ужгород (12-те місце, 53,69);
- Харків (13-те місце, 51,80);
- Кропивницький (14-те місце, 50,81);
- Дніпро (15-те місце, 50,68); Суми (16-те місце, 49,91);
- Миколаїв (17-те місце, 49,52);
- Сєвєродонецьк (18-те місце, 49,50).
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Міста з низьким індексом конкурентоспроможності
Що стосується столиці України, то, за словами виконавчої директорки Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксани Кузяків Київ опинився з-поміж міст із низьким індексом конкурентоспроможності. Зокрема, українська столиці посіла лише 21 місце, набравши 44,1 бала. Які міста також опинилися внизу рейтингу:
19-те місце – Черкаси (46,07)
20-те місце – Полтава (44,91)
22-ге місце – Запоріжжя (44,41)
23-те місце – Одеса (40,80)
24-те місце – Херсон (31,62)
Основні перешкоди для ведення бізнесу: думка українських підприємців
Підприємці в регіонах найчастіше відзначали такі перешкоди ведення бізнесу як: високі податки (34%), низький споживчий попит (32,5%), дефіцит кваліфікованої робочої сили (32%), нестача фінансових коштів (22%).
До речі, лише 15% підприємців відзначили корупцію на місцевому рівні,
– зазначила Оксана Кузяків.