Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs оптимистично оценивают перспективы роста спроса на нефть в 2021 году благодаря восстановлению потребления авиакеросина. То есть это свидетельствует об увеличении количества авиаперелетов, то есть люди снова начнут нормально путешествовать.

По словам экспертов финучреждения, если во втором квартале 2021 года появится вакцина против коронавируса, тогда спрос на авиаперелеты вырастет, о чем пишет Markets Insider.

Несмотря на краткосрочные проблемы, связанные с авиаиндустрией, мы конструктивно оцениваем цены на нефть 2021 года. Ведь мировая экономика и, особенно, спрос на авиаперелеты, улучшится, так как вакцина против коронавируса станет доступной. К тому же, предложение сырой нефти странами ОПЕК не перестает удивлять,

– говорится в сообщении банка от 25 сентября.

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Что прогнозируют аналитики Goldman Sachs

В Goldman Sachs предсказывают, что восстановление спроса на авиакеросин в следующем году трансформирует нефтяной рынок так же, как и сокращение объемов нефтедобычи вне ОПЕК из-за низких цен на сырье.

Аналитики инвестиционного банка подтвердили свой "конструктивный" прогноз на 2021 год для фьючерсов на нефть Brent на уровне 65 долларов за баррель, чего удастся достичь к третьему кварталу следующего года. Сегодня сырье этой марки торгуется в пределах 42 долларов за баррель.

Кроме того, в Goldman Sachs ожидают, что к 2023 году количество пассажиров авиакомпаний вернется к уровню, зафиксированному еще перед началом пандемии.

Мы не считаем, что спрос на авиатопливо достигнет пика, а рассматриваем авиаиндустрию как сферу долгосрочного восстановления в этом десятилетии,

– говорится в сообщении банка.

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Препятствия для восстановления авиаиндустрии

Наиболее серьезным препятствием на пути к восстановлению спроса на реактивное топливо является отсутствие вакцины против коронавируса и связанные с этим ограничения относительно поездок.

В банке прогнозируют, что вакцина против COVID-19 будет в наличии примерно до второго квартала 2021 года.

Именно после появления препарата и возрастет мировой спрос на авиаперевозки. Соответственно, спрос на реактивное топливо увеличится на 3,9 миллиона баррелей в день по сравнению с текущими уровнями.

Однако тот факт, что сегодня видеоконференции стали нормой, может привести к уменьшению корпоративных поездок. В результате затраты на реактивное топливо тоже упадут.