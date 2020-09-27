Акции ведущих круизных операторов, среди которых Carnival, Royal Caribbean Cruise Lines и Norwegian Cruise Line Holdings, сильно выросли в цене на этой неделе. Как известно, в результате пандемии коронавируса эти предприятия полностью остановили свою работу, а их ценные бумаги рекордно подешевели.

На рост цены акций круизных компаний повлиял отчет банка Barclays, выпущенный в пятницу, 25 сентября, сообщает РБК. По словам аналитика финучреждения Фелиции Хендрикс, вероятно, пришло время для покупки ценных компаний круизных операторов. Ведь рост их цены свидетельствует о восстановлении этой отрасли и возвращения круизных путешествий.

Инвесторам, которые ранее отказывались от акций круизных операторов, стоит пересмотреть свою стратегию,

– подчеркнула Хендрикс.

Как развивается сфера круизов в условиях пандемии? Отрасль круизов стала одной из тех, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса. В марте 2020 года ценные бумаги круизных операторов рекордно обвалились, когда морские путешествия пришлось полностью остановить из-за введения жесткого карантина в мире.

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Насколько подорожали акции

По состоянию на пятницу, 25 сентября, котировки Carnival повысились на 7,49%.

Royal Caribbean и Norwegian Cruise Line на пике торгов подорожали на 6,48% и 10,7% соответственно.

Восстановление морских круизов: что об этом известно

Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) с понедельника, 28 сентября, рассмотрят вопрос о дате восстановления морских круизов. В Barclays считают, что существует вероятность продления запрета на осуществление круизов еще на четвертый квартал 2020 года.

Однако Хендрикс утверждает, что регулятор должен быть на стороне таких предприятий, что может сигнализировать о восстановлении круизов. При таком позитивном сценарии, акции компаний отрасли будут расти и дальше.

Позиция Barclays

В июне этого года аналитики Barclays понизили рейтинг судоходных операторов, отметив, что их котировки восстанавливаются слишком быстро, хотя пока неизвестно, как будет развиваться отрасль дальше. Сегодня позиция банка изменилась.

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В финучреждении утверждают, что в Германии и Италии работу круизных компаний восстановлено без каких-либо негативных инцидентов. Кроме того, тестирование на коронавирус стало более распространенным, а новости о вакцине – положительными, добавила Хендрикс.

Даже если CDC продолжат запрет круизов, мы считаем, что худшие времена для отрасли уже прошли,

– говорит Хендрикс.

Таким образом, Barclays повысил рейтинг акций Carnival, Royal Caribbean Cruise Lines и Norwegian Cruise Line Holdings до "выше, чем установленный в среднем на рынке". Также в банке увеличили свою целевую цену акций всех трех компаний: