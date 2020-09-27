Акції провідних круїзних операторів, з-поміж яких Carnival, Royal Caribbean Cruise Lines і Norwegian Cruise Line Holdings, сильно зросли в ціні цього тижня. Як відомо, внаслідок пандемії коронавірусу ці підприємства повністю зупинили свою роботу, а їхні цінні папери рекордно подешевшали.

На зростання ціни акцій круїзних компаній вплинув звіт банку Barclays, випущений у п’ятницю, 25 вересня, повідомляє РБК. За словами аналітикині фінустанови Феліції Хендрікс, ймовірно, настав час для купівлі цінних компаній круїзних операторів. Адже зростання їхньої ціни свідчить про відновлення цієї галузі й повернення круїзних мандрівок.

Інвесторам, які раніше відмовлялися від акцій круїзних операторів, варто переглянути свою стратегію,

– наголосила Хендрікс.

Як розвивається сфера круїзів в умовах пандемії? Галузь круїзів стала однією із тих, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу. У березні 2020 року цінні папери круїзних операторів рекордно обвалилися, коли морські мандрівки довелося повністю зупинити через введення жорсткого карантину у світі.

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Наскільки подорожчали акції

Станом на п’ятницю, 25 вересня, котирування Carnival підвищилися на 7,49%.

Royal Caribbean і Norwegian Cruise Line на піку торгів подорожчали на 6,48% і 10,7% відповідно.

Відновлення морських круїзів: що про це відомо

Центр контролю і профілактики захворювань США (CDC) з понеділка, 28 вересня, розглянуть питання щодо дати відновлення морських круїзів. У Barclays вважають, що існує ймовірність продовження заборони на здійснення круїзів ще на четвертий квартал 2020 року.

Однак Хендрікс стверджує, що регулятор має бути на боці таких підприємств, що може сигналізувати про відновлення круїзів. За такого позитивного сценарію, акції компаній галузі зростатимуть і далі.

Позиція Barclays

У червні цього року аналітики Barclays знизили рейтинг судноплавних операторів, зазначивши, що їхні котирування відновлюються надто швидко, хоча поки невідомо, як розвиватиметься галузь далі. Сьогодні позиція банку змінилася.

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У фінустанові стверджують, що в Німеччині та Італії роботу круїзних компаній відновлено без яких-небудь негативних інцидентів. Окрім того, тестування на коронавірус стало більш поширеним, а новини про вакцину - позитивними, додала Хендрікс.

Навіть якщо CDC продовжать заборону круїзів, ми вважаємо, що найгірші часи для галузі вже минули,

– говорить Хендрікс.

Таким чином, Barclays підвищив рейтинг акцій Carnival, Royal Caribbean Cruise Lines і Norwegian Cruise Line Holdings до "вищого, ніж встановлений у середньому на ринку". Також у банку збільшили свою цільову ціну акцій усіх трьох компаній: