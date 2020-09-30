Голови найбільших торговельних домів світу прогнозують помірне відновлення попиту на нафту. Ціни на сировину стоятимуть на місці й особливо не зазнають змін. Також вони передбачають, що пік попиту на нафту настане лише в наступному десятиріччі.

Керівники енергетичних компаній Vitol, Gunvor і Mercuria заявили в ході щорічного саміту FT Commodities Global Summit, що інвестуватимуть більше грошей у відновлювальні джерела енергії, пише Investing.com.

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Не слід чекати швидкого відновлення попиту на нафту

Рассел Харді, керівник торговельного дому Vitol, сказав, що має доволі "скромні очікування" щодо цін на нафту. Він вважає, що обсяги споживання сировини залишаться на поточному рівні до наступного літа.

Ринок усе ще крихкий, і всі ми знаємо, що попит не піде вверх, ймовірно, аж до наступного літа, тому що життя людей суттєво не зміниться взимку. Люди не почнуть знову активно подорожувати, тому що пандемія продовжує поширюватися,

– зазначив Харді.

Засновник і генеральний директор Mercuria Марко Даненд налаштований більш песимістично. Він не бачить того, що рівень споживання нафти повернувся до показників, зафіксованих ще до початку пандемії коронавірусу. І навряд чи це буде реально впродовж наступних кількох років.

Згідно з прогнозом Даненда, впродовж наступних шести місяців ціни на нафту залишатимуться на рівні 45 доларів за барель.

Генеральний директор торговельного дому Gunvor Торбьорн Торнквіст каже, що до середини 2021 року ціни на сировину варіюватимуться від середнього до високого рівня в 40 доларів за барель.

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Якою буде ситуація на ринку нафти

Трейдери заявили, що поки надто рано прогнозувати, коли ж попит на нафту зростатиме. За їхніми словами, це станеться не раніше, ніж у наступному десятиріччі. Натомість виробництво відновлювальної енергетики різко зросте.

За словами Рассела Харді, ОПЕК продовжуватиме керувати ринком, намагаючись збалансувати попит і пропозицію, перш ніж потенційно відмовиться від своєї політики, коли скорочення попиту призведе до "битви" за долю на ринку.

Існує сценарій, за якого на ринку може посилитися конкуренція і тут кожен буде сам за себе,

– наголосив Харді.

Експерт мав на увазі сценарій нафтової компанії BP, за якого попит на сировину у 2030 році буде значно нижчим, ніж зараз. Це, за словами Харді, стане великою проблемою і для виробників, і для інвесторів, і для самої групи ОПЕК.

Однак прогнозоване падіння попиту – це не той сценарій, на який ми розраховуємо. Тому у виробників є ще час для управління ринком, принаймні в найближчі 10+ років,

– додав Харді.