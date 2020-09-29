Найбагатша на нафту африканська країна потерпає від внутрішніх проблем на додачу до світового падіння цін на нафту. Що відбувається в країні і чому нафта може втратити свою цінність, читайте на Інвестиції 24.

Нігерія повинна максимально використати свої нафтові багатства, перш вони стануть нічого вартими, попередив федеральний уряд, додавши занепокоєності щодо майбутнього найбільш вживаного товару у світі, пише OilPrice.com.

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У міру того, як світ рухається до більш відновлюваного енергетичного майбутнього, частка сирої нафти у світовій енергетичній суміші зменшиться протягом наступних двох десятиліть, заявив міністр нафти Нігерії Тіміпре Сільва під час зустрічі з лідерами парламенту.

Як в Нігерії намагаються реформувати нафтову галузь

Зустріч скликали для обговорення законопроєкту про нафтову промисловість, який повинен реформувати її, але на розробку проєкту пішли десятки років.

Цей законопроєкт розпочав свою історію ще у 2000 році, коли були різні спроби його скласти. Тричі: у 2007, 2009 та 2012 роках були спроби подати законопроєкт у різних редакціях. І лише у 2018 році законодавці спромоглися на нього, підсумовує міністр. Наразі його обговорюють.

Нігерія є найбільшим виробником нафти в Африці, але її нафтові багатства стали прокляттям. Корупція та екологічна шкода переслідують галузь нафти Нігерії протягом десятиліть. Законопроєкт, який парламент зараз обговорює, мав вирішити більшість проблем галузі та залучити більше грошей шляхом внесення змін до режиму роялті та шаблонів угоди про розподіл виробництва.

Про що йдеться в законопроєкті

Серед останніх обговорень: уряд може приватизувати державну нафтову компанію NNPC. Окрім приватизації NNPC, законопроєкт також внесе зміни до нещодавно змінених роялті та підніме поріг роялті до 50 доларів за барель із теперішніх 35 доларів.