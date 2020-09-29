Самая богатая на нефть африканская страна страдает от внутренних проблем в дополнение к мировому падению цен на нефть. Что происходит в стране и почему нефть может потерять свою ценность, читайте на Инвестиции 24.

Нигерия должна максимально использовать свои нефтяные богатства, прежде чем они станут ничего не стоящими, предупредило федеральное правительство, добавив обеспокоенности относительно будущего наиболее используемого товара в мире, пишет OilPrice.com.

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По мере того как мир движется к более возобновляемого энергетического будущего, доля сырой нефти в мировой энергетической смеси уменьшится в течение следующих двух десятилетий, заявил министр нефти Нигерии Тимипре Сильва во время встречи с лидерами парламента.

Как в Нигерии пытаются реформировать нефтяную отрасль

Встреча созвали для обсуждения законопроекту о нефтяной промышленности, который должен реформировать ее, но на разработку проекту пошли десятки лет.

Этот законопроект начал свою историю еще в 2000 году, когда были различные попытки его составить. Трижды: в 2007, 2009 и 2012 годах были попытки подать законопроект в разных редакциях. И только в 2018 году законодатели сподобились на него, заключает министр. Сейчас законопроект обсуждают.

Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке, но ее нефтяные богатства стали проклятием. Коррупция и экологический вред преследуют отрасль нефти Нигерии на протяжении десятилетий. Законопроект, который парламент сейчас обсуждает, должен был решить большинство проблем отрасли и привлечь больше денег путем внесения изменений в режим роялти и шаблонов соглашения о разделе производства.

О чем говорится в законопроекте

Среди последних обсуждений: правительство может приватизировать государственную нефтяную компанию NNPC. Кроме приватизации NNPC, законопроект также внесет изменения в недавно измененных роялти и поднимет порог роялти до 50 долларов за баррель с нынешних 35 долларов.