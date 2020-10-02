Через две недели после ослабления блокировки нефтяного рынка Ливии группа ОПЕК зафиксировала рост объемов добычи нефти. В частности, на этой неделе этот показатель увеличился втрое, достигнув 270 000 баррелей в сутки.

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году добыча нефти в стране резко пошла на спад, пишет Investing.com. На протяжении многих лет страна не могла экспортировать сырую нефть, которая является основным источником дохода государства.

Конфликт в Ливии – что об этом известно? Ливийская гражданская война за контроль над доходами от добычи нефти продолжается еще с 2014 года. Большая часть Ливии, кроме южных регионов, находится под контролем Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара. Он контролирует большинство нефтяных месторождений, терминалов и газопроводов, которые сосредоточены в восточной части страны.

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Ливия начала экспортировать больше нефти

Согласно данным аналитической компании Vortexa, в сентябре этого года уровень экспорта нефти в Ливии почти удвоился и составил 200 000 баррелей в сутки. Аналитики ожидают, что экспорт сырья будет расти и дальше, если не возникнет новых сбоев. Этому будет способствовать восстановление работы терминалов Марса-эль-Харига, Брега и Зуейтина.



Добыча нефти в Ливии / График Reuters

Последствия для рынка

Увеличение нефтедобычи в Ливии может привести к новым проблемам на мировом рынке, который и так страдает от кризиса из-за пандемии коронавируса. В частности, через жесткий карантин, введенный в ряде стран, приостановились пассажирские перевозки, соответственно, спрос на нефть рекордно обвалился, а цены упали. В результате страны ОПЕК еще в апреле договорились сократить объемы нефтедобычи, чтобы ускорить восстановление спроса и цен на сырье.

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Поскольку организация стран-экспортеров нефти всячески сдерживает перенасыщение рынка "черным золотом", дополнительные поставки ресурса из Ливии могут привести к введению новых ограничений со стороны ОПЕК. В то же время аналитики убеждены, что пока нефтяной регулятор способен управлять теми объемами добычи, которые производит Ливия.

Пока неизвестно, сможет ли североафриканский член ОПЕК сохранить свой новый статус-кво (сомнительно), однако стоит отметить, что нынешний рост нефтедобычи не является проблемой для ОПЕК,

– сказал Тамас Варга, представитель брокера PVM.