Две крупнейшие нефтегазовые компании США заявили о слиянии: все детали сделки
Акционеры американской нефтегазовой компании Noble Energy Inc. согласовали процесс слияния с другим энергетическим предприятием США – Chevron Corp. В результате такая сделка станет крупнейшей на нефтяном рынке с начала пандемии коронавируса.
Об операции стороны сообщили еще в июле 2020 года, пишет Минфин с ссылкой на иностранные СМИ. Само сделка представлена в виде обмена ценными бумагами: акционеры Noble Energy получат за каждый актив, которым они владеют, по 0,1191 акции Chevron.
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Подробности соглашения
Отталкиваясь от стоимости акций Chevron на момент непосредственного подписания соглашения, его общая сумма составила 5 миллиардов долларов.
Предполагалось, что стороны закроют сделку до конца 2020 года – где-то в четвертом квартале. Если все пройдет успешно, акционеры Noble Energy будут владеть 3% объединенной компании.
Что известно о Noble Energy?История предприятия насчитывает более 85 лет. Оно работает в сфере добычи нефти и газа. Компания управляет портфелем высококачественных активов в США и на шельфе Восточного Средиземноморья и западного побережья Африки.
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Как изменились цены на нефть
- Напомним, в пятницу, 2 октября, цены на нефть, как и ряд других рисковых активов, обвалились. Причина этого падения – коронавирус, который обнаружили у президента США Дональда Трампа.
- В результате цены на нефть снизились почти на 3%. В частности, фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 3,05%, достигнув 39,77 доллара за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 2,84% до 37,62 доллара за баррель.