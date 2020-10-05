Акционеры американской нефтегазовой компании Noble Energy Inc. согласовали процесс слияния с другим энергетическим предприятием США – Chevron Corp. В результате такая сделка станет крупнейшей на нефтяном рынке с начала пандемии коронавируса.

Об операции стороны сообщили еще в июле 2020 года, пишет Минфин с ссылкой на иностранные СМИ. Само сделка представлена ​​в виде обмена ценными бумагами: акционеры Noble Energy получат за каждый актив, которым они владеют, по 0,1191 акции Chevron.

Другие новости рынка нефти: Ливия утроила объемы нефтедобычи: чем это грозит рынку

Подробности соглашения

Отталкиваясь от стоимости акций Chevron на момент непосредственного подписания соглашения, его общая сумма составила 5 миллиардов долларов.

Предполагалось, что стороны закроют сделку до конца 2020 года – где-то в четвертом квартале. Если все пройдет успешно, акционеры Noble Energy будут владеть 3% объединенной компании.

Что известно о Noble Energy? История предприятия насчитывает более 85 лет. Оно работает в сфере добычи нефти и газа. Компания управляет портфелем высококачественных активов в США и на шельфе Восточного Средиземноморья и западного побережья Африки.

Актуально: Когда мировой рынок нефти "выздоровеет" от последствий пандемии: что прогнозируют сами трейдеры

Как изменились цены на нефть