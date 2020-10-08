Американский стартап Faraday Future, который занимается производством электромобилей, планирует стать публичной компанией, минуя процедуру IPO. Для этого предприятие хочет объединиться с компанией SPAC, которая создана специально для того, чтобы выводить другие частные фирмы на фондовую биржу.

Стартап Faraday Future уже ведет переговоры со SPAC и надеется в ближайшее время закрыть сделку с этим предприятием-посредником, о чем сообщает Techcrunch. Однако исполнительный директор производителя электромобилей Карстен Брайтфельд пока не разглашает деталей возможной договоренности.

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Что известно о выходе Faraday Future на биржу

Стартап не хочет пользоваться стандартной процедурой IPO. Вариант слияния с другой компанией для выхода на фондовый рынок стал довольно популярным в последнее время. Особенно эту процедуру часто стали использовать предприятия с автомобильной отрасли. В частности, таким путем пошли компании Nikola и Fisker.

Faraday Future планирует собрать 800-850 миллионов долларов для выпуска электрического внедорожника класса люкс FF 91.

По словам Брайтфельда, как только стартап получит финансирование, уже через девять месяцев он будет готов представить первый электромобиль. Серийное производство Faraday запустит через год с момента получения капитала на развитие бизнеса.

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Производственные планы и особенности деятельности стартапа

Сначала Faraday Future планирует построить электрокар на своем заводе в Хэнфорде, штат Калифорния. Но конечный вариант авто будет собрано в Азии. Как отметил сам Брайтфельд, контракт с производителем уже подписан. Однако исполнительный директор Faraday не назвал его детали.

Американский производитель электрокаров уже потратил 2 миллиарда долларов, а его основатель Цзя Юэтин в июне этого года стал банкротом. Брайтфельд заявил, что Юэтин больше не владеет акциями Faraday Future. Сегодня большая часть ценных бумаг стартапа принадлежит его работникам.

Карстен Брайтфельд возглавил Faraday Future в 2019 году. До этого он был исполнительным директором автогиганта BMW, а также соучредителем стартапа Byton, что тоже занимается производством электрокаров. В начале 2019 года Брайтфельд покинул Byton, а в июле компания остановила производство, заявив о реорганизации бизнеса.