Еще один конкурент Tesla готовится к выходу на биржу, но не путем IPO: что в планах у компании
Американский стартап Faraday Future, который занимается производством электромобилей, планирует стать публичной компанией, минуя процедуру IPO. Для этого предприятие хочет объединиться с компанией SPAC, которая создана специально для того, чтобы выводить другие частные фирмы на фондовую биржу.
Стартап Faraday Future уже ведет переговоры со SPAC и надеется в ближайшее время закрыть сделку с этим предприятием-посредником, о чем сообщает Techcrunch. Однако исполнительный директор производителя электромобилей Карстен Брайтфельд пока не разглашает деталей возможной договоренности.
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Что известно о выходе Faraday Future на биржу
Стартап не хочет пользоваться стандартной процедурой IPO. Вариант слияния с другой компанией для выхода на фондовый рынок стал довольно популярным в последнее время. Особенно эту процедуру часто стали использовать предприятия с автомобильной отрасли. В частности, таким путем пошли компании Nikola и Fisker.
Faraday Future планирует собрать 800-850 миллионов долларов для выпуска электрического внедорожника класса люкс FF 91.
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Производственные планы и особенности деятельности стартапа
Сначала Faraday Future планирует построить электрокар на своем заводе в Хэнфорде, штат Калифорния. Но конечный вариант авто будет собрано в Азии. Как отметил сам Брайтфельд, контракт с производителем уже подписан. Однако исполнительный директор Faraday не назвал его детали.
Американский производитель электрокаров уже потратил 2 миллиарда долларов, а его основатель Цзя Юэтин в июне этого года стал банкротом. Брайтфельд заявил, что Юэтин больше не владеет акциями Faraday Future. Сегодня большая часть ценных бумаг стартапа принадлежит его работникам.