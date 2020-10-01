Британская компания Rolls-Royce объявила, что собирается привлечь 3 миллиарда фунтов стерлингов для поддержки своего финансового положения. На такой шаг предприятие решило пойти после резкого ухудшения ситуации в гражданской аэрокосмической отрасли из-за пандемии коронавируса.

Rolls-Royce, которая входит в состав холдинга BMW AG, и кроме авто класса люкс изготавливает авиадвигатели, планирует разместить акции на сумму в 2 миллиарда фунтов стерлингов (2,58 миллиарда долларов) среди действующих акционеров, пишет BBC. Именно так компания хочет поддержать свой финансовый баланс на фоне рисков, созданных пандемией коронавируса.

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Что Rolls-Royce предложит акционерам

Машиностроительное предприятие будет продавать 6,44 миллиарда новых акций по цене 32 пенса за одну штуку (0,41 доллара США) – это существенная скидка, если сравнивать такую ​​стоимость активов с их рыночной ценой – 130 пенсов (1,67 долара США) по состоянию на 30 сентября. Акционеры Rolls-Royce смогут купить еще по 10 новых ценных бумаг на каждые 3 акции, которые у них уже есть.

План размещения акций в компании будут рассматривать на общем собрании акционеров 27 октября.

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Как Rolls-Royce будет еще привлекать средства

Также в ближайшее время предприятие намерено разместить облигации на 1 миллиард фунтов стерлингов.

Кроме того, Rolls-Royce договорилась о выделении ей кредита сроком на два года еще на 1 миллиард фунтов стерлингов. Компания получила согласие Агентства по экспортному кредитованию на увеличение суммы текущего пятилетнего кредита на 1 миллиард фунтов стерлингов.

Компания получила согласие Агентства по экспортному кредитованию на увеличение суммы текущего пятилетнего кредита на 1 миллиард фунтов стерлингов. В компании убеждены, что все эти вышеперечисленные решения смогут гарантировать ей более устойчивую структуру капитала пока предприятие не вернется к крупным финансовым поступлениям, которые ожидаются в 2022 году.

По состоянию на четверг, 1 октября, акции Rolls-Royce подешевели на 5,7%. С начала 2020 года их стоимость опустилась на 82%.