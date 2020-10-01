Британська компанія Rolls-Royce оголосила, що збирається залучити 3 мільярди фунтів стерлінгів для підтримки свого фінансового становища. На такий крок підприємство вирішило піти після різкого погіршення ситуації в цивільній аерокосмічній галузі через пандемію коронавірусу.

Rolls-Royce, яка входить до складу холдингу BMW AG, та крім авто класу люкс виготовляє авіадвигуни, планує розмістити акції на суму в 2 мільярди фунтів стерлінгів (2,58 мільярда доларів) з-поміж чинних акціонерів, пише BBC. Саме так компанія хоче підтримати свій фінансовий баланс на тлі ризиків, створених пандемією коронавірусу.

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Що Rolls-Royce запропонує акціонерам

Машинобудівне підприємство продаватиме 6,44 мільярда нових акцій за ціною 32 пенси за одну штуку (0,41 долара США) – це суттєва знижка, якщо порівнювати таку вартість активів з їхньою ринковою ціною – 130 пенсів (1,67 долара США) станом на 30 вересня. Акціонери Rolls-Royce зможуть купити ще по 10 нових цінних паперів на кожні 3 акції, які вони вже мають.

План розміщення акцій у компанії розглядатимуть на загальних зборах акціонерів 27 жовтня.

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Як Rolls-Royce ще залучатиме кошти

Також найближчим часом підприємство має намір розмістити облігації на 1 мільярд фунтів стерлінгів .

. Окрім того, Rolls-Royce домовилася про виділення їй кредиту строком на два роки ще на 1 мільярд фунтів стерлінгів . Компанія отримала згоду Агентства з експортного кредитування на збільшення суми поточного п’ятирічного кредиту на 1 мільярд фунтів стерлінгів.

. Компанія отримала згоду Агентства з експортного кредитування на збільшення суми поточного п’ятирічного кредиту на 1 мільярд фунтів стерлінгів. У компанії переконані, що всі ці вищеперераховані рішення гарантуватимуть їй більш стійку структуру капіталу поки підприємство не повернеться до великих фінансових надходжень, що очікується у 2022 році.

Станом на четвер, 1 жовтня, акції Rolls-Royce подешевшали на 5,7%. З початку 2020 року їхня вартість опустилася на 82%.