Rolls-Royce хоче залучити 3 мільярди фунтів: які бонуси компанія підготувала для акціонерів
Британська компанія Rolls-Royce оголосила, що збирається залучити 3 мільярди фунтів стерлінгів для підтримки свого фінансового становища. На такий крок підприємство вирішило піти після різкого погіршення ситуації в цивільній аерокосмічній галузі через пандемію коронавірусу.
Rolls-Royce, яка входить до складу холдингу BMW AG, та крім авто класу люкс виготовляє авіадвигуни, планує розмістити акції на суму в 2 мільярди фунтів стерлінгів (2,58 мільярда доларів) з-поміж чинних акціонерів, пише BBC. Саме так компанія хоче підтримати свій фінансовий баланс на тлі ризиків, створених пандемією коронавірусу.
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Що Rolls-Royce запропонує акціонерам
Машинобудівне підприємство продаватиме 6,44 мільярда нових акцій за ціною 32 пенси за одну штуку (0,41 долара США) – це суттєва знижка, якщо порівнювати таку вартість активів з їхньою ринковою ціною – 130 пенсів (1,67 долара США) станом на 30 вересня. Акціонери Rolls-Royce зможуть купити ще по 10 нових цінних паперів на кожні 3 акції, які вони вже мають.
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Як Rolls-Royce ще залучатиме кошти
- Також найближчим часом підприємство має намір розмістити облігації на 1 мільярд фунтів стерлінгів.
- Окрім того, Rolls-Royce домовилася про виділення їй кредиту строком на два роки ще на 1 мільярд фунтів стерлінгів. Компанія отримала згоду Агентства з експортного кредитування на збільшення суми поточного п’ятирічного кредиту на 1 мільярд фунтів стерлінгів.
- У компанії переконані, що всі ці вищеперераховані рішення гарантуватимуть їй більш стійку структуру капіталу поки підприємство не повернеться до великих фінансових надходжень, що очікується у 2022 році.