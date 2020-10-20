У вівторок, 20 жовтня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок знизилися. Сировина почала дешевшати після закінчення засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC), у ході якого головних нафтовидобувних країн зобов’язали "погасити борг" в плані скорочення обсягів видобутку.

Однак JMMC не обговорював питання щодо зміни умов угоди щодо нафтовидобутку, пише Інтерфакс-Україна.

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Ціни на нафту за 20 жовтня

Ціна грудневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 42,29 долара за барель , що на 0,33 долара, або 0,77%, нижче вартості, встановленої під час сесії торгів 19 жовтня. Хоча напередодні Brent теж подешевшала, опустившись на 0,31 долара (0,7%) до 42,62 долара за барель.

, що на 0,33 долара, або 0,77%, нижче вартості, встановленої під час сесії торгів 19 жовтня. Хоча напередодні Brent теж подешевшала, опустившись на 0,31 долара (0,7%) до 42,62 долара за барель. Ціна ф’ючерсів американської нафти WTI за листопад у ході електронних торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) становить 40,57 долара за барель, що на 0,26 долара, або на 0,64%, нижче, ніж напередодні. У понеділок, 19 жовтня, сировина цієї марки впала в ціні ще на 0,05 долара до 40,83 долара за барель. Окрім того, у вівторок, 20 жовтня, закінчується термін дії ф’ючерсів на WTI за листопад.

Результати зустрічі JMMC

Отож, комітет ОПЕК+ порекомендував усім країнам, які беруть участь в угоді щодо зниження обсягів нафтовидобутку, надолужити всі невиконані умови домовленості.

Напередодні засідання у ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що Саудівська Аравія може виступити за відмову країн ОПЕК від запланованого збільшення обсягів нафтовидобутку у січні 2021 року. Однак це питання не обговорювалося в ході зустрічі JMMC. Така позиція комітету, на думку трейдерів, означає, що нафтових країн цілком влаштовує нинішній рівень цін на нафту.

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Прогнози щодо ринку нафти

Експерти ринку припускають, що країни ОПЕК+, усе-таки, відмовляться від запланованого збільшення видобутку, враховуючи низький попит на сировину через пандемію коронавірусу та високу пропозицію нафти з боку Лівії. Однак про це стане відомо під час чергового засідання ОПЕК+, що може відбутися в кінці листопада чи на початку грудня.

За словами економіста Oversea-Chinese Banking Corp. у Сингапурі Хоуї Лі, країни ОПЕК+ можуть відкласти підвищення нафтовидобутку ще на три місяці – до квітня 2021 року. Спеціаліст зазначив, що сьогодні головним для нафтового ринку є те, чи зможе влада США домовитися про введення нового пакета стимулів для боротьби з наслідками коронавірусу.