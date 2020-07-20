У понеділок, 20 липня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок знизилися. Зростання кількості хворих на коронавірус у світі обтяжує ринок і свідчить про те, що попит на сировину та продукти нафтопереробки відновиться нешвидко.

Згідно з даними Investing.com нафта Brent знизилася в ціні на 10 центів, або на 0,2%, досягнувши 43,04 долара за барель. Американська нафта WTI впала в ціні на 6 центів, теж 0,2%, і торгувалася за 40,53 долара за барель.

Станом на 7:15 за київським часом Brent подешевшала до 42,87 долара за барель.

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Коронавірус у світі й ринок нафти

За даними Reuters, понад 14 мільйонів осіб заражені коронавірусом, 602 тисячі з них померло.

Коли щоденна кількість випадків COVID-19 у світі все ще зростає, а більшість штатів США демонструють незначний успіх в утриманні кривої числа хворих, стурбованість темпами відновлення ринків після пандемії обмежує зростання вартості нафти,

– зазначив головних стратег зі світових ринків Axicorp Стівен Іннес.

Хоча попит на пальне відновився після падіння на 30% у квітні, коли весь світ перебував на карантині, а ділова активність і транспортні перевезення зупинилися, обсяги використання продукту нафтопереробки все ще низькі. Темпи зростання попиту на бензин у США падають в міру збільшенні кількості хворих на COVID-19.

Поточна ситуація на ринку нафти: останні відомості

У Японії імпорт нафти знизився на 14,7% у червні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Однак падіння цього показника в минулому місяці було не таким високим, як у травні, коли він опустився на 25% у порівнянні з таким же періодом 2019 року.

Експорт нафти в Японії, третьої за величиною економіки світу, зменшується вже четвертий місяць поспіль.

Водночас, у США нафтовиробники знизили кількість бурильних установок для видобутку нафти та природного газу. Таким чином, число бурильних установок зменшується впродовж 11 тижнів поспіль.

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