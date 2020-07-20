Ціни на нафту падають через нові антирекорди коронавірусу: детально про ситуацію на ринку
У понеділок, 20 липня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок знизилися. Зростання кількості хворих на коронавірус у світі обтяжує ринок і свідчить про те, що попит на сировину та продукти нафтопереробки відновиться нешвидко.
Згідно з даними Investing.com нафта Brent знизилася в ціні на 10 центів, або на 0,2%, досягнувши 43,04 долара за барель. Американська нафта WTI впала в ціні на 6 центів, теж 0,2%, і торгувалася за 40,53 долара за барель.
Про ситуацію на ринку напередодні: Нафта дешевшає: чому ціни на сировину нестабільні та що прогнозують аналітики
Коронавірус у світі й ринок нафти
За даними Reuters, понад 14 мільйонів осіб заражені коронавірусом, 602 тисячі з них померло.
Коли щоденна кількість випадків COVID-19 у світі все ще зростає, а більшість штатів США демонструють незначний успіх в утриманні кривої числа хворих, стурбованість темпами відновлення ринків після пандемії обмежує зростання вартості нафти,
– зазначив головних стратег зі світових ринків Axicorp Стівен Іннес.
Хоча попит на пальне відновився після падіння на 30% у квітні, коли весь світ перебував на карантині, а ділова активність і транспортні перевезення зупинилися, обсяги використання продукту нафтопереробки все ще низькі. Темпи зростання попиту на бензин у США падають в міру збільшенні кількості хворих на COVID-19.
Поточна ситуація на ринку нафти: останні відомості
У Японії імпорт нафти знизився на 14,7% у червні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Однак падіння цього показника в минулому місяці було не таким високим, як у травні, коли він опустився на 25% у порівнянні з таким же періодом 2019 року.
Експорт нафти в Японії, третьої за величиною економіки світу, зменшується вже четвертий місяць поспіль.
Водночас, у США нафтовиробники знизили кількість бурильних установок для видобутку нафти та природного газу. Таким чином, число бурильних установок зменшується впродовж 11 тижнів поспіль.
Цікаво: У що інвестувати в період пост-карантину: приклади вигідних вкладень
Останні рішення ОПЕК+ та прогнози аналітиків
- У середу, 15 липня, країни ОПЕК+ під час чергового засідання домовилися збільшити обсяги нафтовидобутку. З серпня і до кінця 2020 року цей показник становитиме 7,7 мільйона барелів на добу. До кінця липня провідні нафтовидобувні країни виконують умови угоди, знизивши видобуток на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу.
- За останніми прогнозами аналітиків, ціни на нафту перебуватимуть на рівні 40 доларів за барель упродовж наступних місяців. Так, президент дослідницької компанії Marketedge Co. Цутому Косуге зазначив, що вартість сировини марки Brent буде в діапазоні 40,6-46,5 долара за барель.
-
Як мільярдери збагатилися на акціях, куплених під час обвалу фондових ринків: останні дані17 липня , 18:26
-
Чи готова Tesla увійти до S&P 500 і що це означатиме для ринку: пояснення й прогнози14 липня , 09:03
-
Дані про запаси нафти у США послабили напруження на ринку: як змінилися ціни на сировину15 липня , 12:34