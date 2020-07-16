Ціни на нафту у четвер, 16 липня 2020 року, знизилися. Падіння вартості сировини відбулося після зустрічі країн ОПЕК+ у середу, 15 липня, учасники якої вирішили збільшити видобуток з серпня.

За даними Investing.com, нафта Brent знизилася в ціні на 27 центів, або на 0,6%, досягнувши 43,52 долара за барель. Американська сировина марки WTI подешевшала на 32 центи (0,8%) – до 40,88 долара за барель.

Упродовж минулого дня ціни на нафту зросли на 2%, на що вплинули дані про падіння запасів сировини у США.

Інвестиційні можливості: У що інвестувати в період пост-карантину: приклади вигідних вкладень

Про що домовилися учасники ОПЕК+

Організація країн-експортерів нафти та їхніх союзників, відома як ОПЕК+, погодилася у середу, 15 липня, збільшити нафтовидобуток, оскільки глобальна економіка повільно відновлюється від наслідків пандемії коронавірусу.

У результаті видобуток "чорного золота" знизиться з 9,7 мільйона барелів на добу, або 10% світових обсягів постачання, до 7,7 мільйона барелів. Такі умови діятимуть уже з наступного місяця, серпня, до грудня 2020 року.

Деякі інвестори отримали вигоду від рішення ОПЕК+. Однак напруження на ринку дещо згляджують дані про зниження запасів нафти у США,

– зазначив Казухіко Сайто, головний аналітик Fujitomi Co.

Що відомо про запаси нафти у США? Дані Управління енергетичної інформації Міністерства енергетики США показали, що на минулому тижні запаси сирої нафти скоротилися на 7,5 мільйона барелів. Це число перевершило очікування аналітиків, які прогнозували, що запаси нафти знизяться лише на 2,1 мільйона барелів на минулому тижні.

Попри офіційну угоду ОПЕК+, міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Салман заявив, що обсяги видобутку сировини в серпні та вересні в кінцевому підсумку становитимуть приблизно 8,1-8,3 мільйона барелів. Адже окремі країни-учасниці групи ОПЕК, які ще на початку року перевиконали план за обсягами видобутку, мусять зробити додаткові скорочення у серпні-вересні, наголосив міністр.

Цікаво: Чи готова Tesla увійти до S&P 500 і що це означатиме для ринку: пояснення й прогнози

Якими будуть ціни на нафту в найближчі місяці: прогнози

За словами президента дослідницької компанії Marketedge Co. Цутому Косуге, ціни на нафту не зазнають якихось значних змін, тому що збільшення пропозиції з боку ОПЕК+, ймовірно, буде поглинене відновленням попиту на сировину.

Я очікую, що Brent торгуватиметься в діапазоні між 40,5 і 46,50 доларами за барель упродовж наступного місяця,

– зазначив Цутому Косуге, додавши, що зростаюча напруженість у відносинах Китаю і США може вплинути на вартість нафти.

Державний секретар США Майк Помпео заявив у середу, 15 липня, що США встановлять візові обмеження для таких китайських компаній, як Huawei Technologies, яких звинувачують у порушенні прав людини.

За прогнозами консалтингової компанії Rystad Energy, ціни на нафту залишаться на тому рівні, на якому вони є сьогодні, до кінця 2020 року.

Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол заявив, що світові нафтові ринки повільно відновлюються після потрясінь, спричинених пандемією коронавірусу. За його прогнозом, ціни сировини знаходитимуться на рівні 40 доларів за барель у найближчі місяці.