У середу, 15 липня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок зросли. Це сталося після того, як Американський інститут нафти оприлюднив дані про зниження запасів сировини у США. Однак інвестори чекають результатів засідання країн ОПЕК+, яке відбудеться пізніше у середу.

За даними Ліга.Бізнес, нафта Brent подорожчала на 0,4% – до 43,07 долара за барель. Американська нафта марки WTI зросла в ціні до 40,45 долара за барель.

Що відомо про ситуацію напередодні: Ціни на нафту впали перед засіданням ОПЕК: інвестори чекають кардинальних змін на ринку

Що відомо про запаси нафти у США

Згідно з даними Американського інституту нафти запаси сировини у США впродовж минулого тижня, що завершився 10 липня, знизилися на 8,3 мільйона барелів. Цей показник перевершив очікування аналітиків, які раніше прогнозували, що запаси нафти у США скоротяться на 2,1 мільйона барелів упродовж тижня.

Аналітики ING Economics стверджують, що дані Американського інституту нафти знизили напруження на ринку й стимулювали зростання цін на "чорне золото".

Управління енергетичної інформації Міністерства енергетики США оприлюднить свої відомості щодо запасів нафти у США сьогодні, 15 липня, 0 17:30 за київським часом.

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Чергове засідання ОПЕК+: що вирішуватимуть країни-лідерки нафтової галузі

Окрім того, ринок чекає сьогоднішнього засідання групи ОПЕК+. Організація повинна вирішити, чи варто знижувати обсяги видобутку з нинішніх рекордних 9,7 мільйона барелів на добу до 7,7 мільйона барелів на добу.

За прогнозом Кіма Квангре, аналітика з ринків сировинних товарів Samsung Securities, ціни на нафту залишатимуться на рівні 40 доларів за барель. Водночас, інвестори уважно слідкуватимуть за нарадою групи ОПЕК+, 15 липня.

Короткий огляд ситуації на ринку