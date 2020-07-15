Дані про запаси нафти у США послабили напруження на ринку: як змінилися ціни на сировину
У середу, 15 липня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок зросли. Це сталося після того, як Американський інститут нафти оприлюднив дані про зниження запасів сировини у США. Однак інвестори чекають результатів засідання країн ОПЕК+, яке відбудеться пізніше у середу.
За даними Ліга.Бізнес, нафта Brent подорожчала на 0,4% – до 43,07 долара за барель. Американська нафта марки WTI зросла в ціні до 40,45 долара за барель.
Що відомо про ситуацію напередодні: Ціни на нафту впали перед засіданням ОПЕК: інвестори чекають кардинальних змін на ринку
Що відомо про запаси нафти у США
Згідно з даними Американського інституту нафти запаси сировини у США впродовж минулого тижня, що завершився 10 липня, знизилися на 8,3 мільйона барелів. Цей показник перевершив очікування аналітиків, які раніше прогнозували, що запаси нафти у США скоротяться на 2,1 мільйона барелів упродовж тижня.
Управління енергетичної інформації Міністерства енергетики США оприлюднить свої відомості щодо запасів нафти у США сьогодні, 15 липня, 0 17:30 за київським часом.
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Чергове засідання ОПЕК+: що вирішуватимуть країни-лідерки нафтової галузі
Окрім того, ринок чекає сьогоднішнього засідання групи ОПЕК+. Організація повинна вирішити, чи варто знижувати обсяги видобутку з нинішніх рекордних 9,7 мільйона барелів на добу до 7,7 мільйона барелів на добу.
За прогнозом Кіма Квангре, аналітика з ринків сировинних товарів Samsung Securities, ціни на нафту залишатимуться на рівні 40 доларів за барель. Водночас, інвестори уважно слідкуватимуть за нарадою групи ОПЕК+, 15 липня.
Короткий огляд ситуації на ринку
- У травні цього року нафта подорожчала на понад 80% завдяки зниженню обсягів видобутку на 9,7 мільйона барелів на добу згідно з угодою ОПЕК+, ухваленою у квітні. Відповідно, попит на сировину почав зростати.
- У червні ціни нафти вперше за три місяці перевищила 40 доларів за барель.
- 6 червня країни ОПЕК+ погодилися продовжити дію угоди про скорочення нафтовидобутку на 9,7 мільйона барелів ще на один місяць – липень. У результаті Саудівська Аравія й Об’єднані Арабські Емірати збільшили ціни на експортне постачання нафти в липні.
- Згідно з опитуванням The Wall Street Journal, ціни на нафту можуть досягнути 100 доларів за барель до кінця 2020 року.