Данные о запасах нефти в США ослабили напряжение на рынке: как изменились цены на сырье
В среду, 15 июля 2020 года, цены на нефть эталонных марок выросли. Это произошло после того, как Американский институт нефти обнародовал данные о снижении запасов сырья в США. Однако инвесторы ждут результатов заседания стран ОПЕК+, которое состоится уже сегодня.
По данным Лига.Бизнес, нефть Brent подорожала на 0,4% – до 43,07 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI выросла в цене до 40,45 доллара за баррель.
Что известно о ситуации с ценами накануне: Цены на нефть упали перед новым заседанием ОПЕК: инвесторы ждут кардинальных изменений на рынке
Что известно о запасах нефти в США
Согласно данным Американского института нефти, запасы сырья в США на прошлой неделе, завершившейся 10 июля, снизились на 8,3 миллиона баррелей. Этот показатель превзошел ожидания аналитиков, которые ранее прогнозировали, что запасы нефти в США сократятся на 2,1 миллиона баррелей в течение недели.
Управление энергетической информации Министерства энергетики США обнародует свои сведения по запасам нефти в США сегодня, 15 июля, в 17:30 по киевскому времени.
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Очередное заседание ОПЕК+: что будут решать страны-лидеры нефтяной отрасли
Кроме того, рынок ждет сегодняшнего заседания группы ОПЕК+. Организация должна решить, стоит ли снижать объемы добычи с нынешних рекордных 9,7 миллиона баррелей в сутки до 7,7 миллиона баррелей в сутки.
По прогнозу Кима Квангре, аналитика по рынкам сырьевых товаров Samsung Securities, цены на нефть будут оставаться на уровне 40 долларов за баррель. В то же время, инвесторы внимательно будут следить за совещанием группы ОПЕК+, 15 июля.
Обзор ситуации на рынке
- В мае этого года нефть подорожала более чем на 80% благодаря снижению объемов добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в связи с соглашение ОПЕК+, принятому в апреле. Соответственно, спрос на сырье начал расти.
- В июне цена нефти впервые за три месяца превысила 40 долларов за баррель.
- 6 июня страны ОПЕК+ согласились продлить действие соглашения о сокращении нефтедобычи на 9,7 миллиона баррелей еще на один месяц – июль. В результате Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты увеличили цены на экспортные поставки нефти в июле.
- Согласно опросу The Wall Street Journal, цены на нефть могут достичь 100 долларов за баррель к концу 2020 года.
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