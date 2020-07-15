В среду, 15 июля 2020 года, цены на нефть эталонных марок выросли. Это произошло после того, как Американский институт нефти обнародовал данные о снижении запасов сырья в США. Однако инвесторы ждут результатов заседания стран ОПЕК+, которое состоится уже сегодня.

По данным Лига.Бизнес, нефть Brent подорожала на 0,4% – до 43,07 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI выросла в цене до 40,45 доллара за баррель.

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Что известно о запасах нефти в США

Согласно данным Американского института нефти, запасы сырья в США на прошлой неделе, завершившейся 10 июля, снизились на 8,3 миллиона баррелей. Этот показатель превзошел ожидания аналитиков, которые ранее прогнозировали, что запасы нефти в США сократятся на 2,1 миллиона баррелей в течение недели.

Аналитики ING Economics утверждают, что данные Американского института нефти снизили напряжение на рынке и стимулировали рост цен на "черное золото".

Управление энергетической информации Министерства энергетики США обнародует свои сведения по запасам нефти в США сегодня, 15 июля, в 17:30 по киевскому времени.

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Очередное заседание ОПЕК+: что будут решать страны-лидеры нефтяной отрасли

Кроме того, рынок ждет сегодняшнего заседания группы ОПЕК+. Организация должна решить, стоит ли снижать объемы добычи с нынешних рекордных 9,7 миллиона баррелей в сутки до 7,7 миллиона баррелей в сутки.

По прогнозу Кима Квангре, аналитика по рынкам сырьевых товаров Samsung Securities, цены на нефть будут оставаться на уровне 40 долларов за баррель. В то же время, инвесторы внимательно будут следить за совещанием группы ОПЕК+, 15 июля.

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