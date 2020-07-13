Цены на нефть упали перед новым заседанием ОПЕК: инвесторы ждут кардинальных изменений на рынке
В понедельник, 13 июля 2020 года, мировые цены на нефть эталонных марок снизились перед очередным совещанием ОПЕК, которое состоится в среду, 15 июля.
Инвесторы ожидают, что участники организации стран-экспортеров нефти будут рекомендовать смягчить нынешние условия соглашения по сокращению поставок сырья, сообщает Investing.com. В результате объемы добычи нефти снова вырастут, что может вызвать нехватку мест для ее хранения.
Запланированное ослабление добычи со стороны ОПЕК+ в следующем месяце и потенциальный рост добычи в США могут усилить давление на рынок со стороны предложения,
– предупреждает Стивен Иннес, главный аналитик по глобальным рынкам в AxiCorp.
О ценах на нефть накануне: Нефть резко подешевела в течение недели: насколько упали цены и как изменилась ситуация на рынке
Как изменились цены на нефть в понедельник, 13 июля:
- Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,74%, достигнув 42,92 доллара за баррель.
- Нефть WTI подешевела на 0,81% – до 40,22 доллара за баррель.
Последние новости рынка нефти
Цены на нефть выросли более чем на 2% в пятницу, 10 июля, после длительного падения на прошлой неделе. Это произошло после того, как Международное энергетическое агентство пересмотрело данные по спросу на нефть в 2020 году. Оказалось, что спрос на сырье вырос на 400 000 баррелей в сутки.
Однако коронавирус все еще давит на рынок нефти. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в воскресенье, 12 июля, в мире зафиксировано рекордное увеличение количества заболевших коронавирусом – это 230 370 новых случаев всего за сутки.
Кроме того, инвесторы ждут данных от Американского института нефти, которые появятся во вторник, 14 июля, по объемам поставки сырья. Такие сведения позволят оценить риск избытка предложения.