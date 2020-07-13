В понедельник, 13 июля 2020 года, мировые цены на нефть эталонных марок снизились перед очередным совещанием ОПЕК, которое состоится в среду, 15 июля.

Инвесторы ожидают, что участники организации стран-экспортеров нефти будут рекомендовать смягчить нынешние условия соглашения по сокращению поставок сырья, сообщает Investing.com. В результате объемы добычи нефти снова вырастут, что может вызвать нехватку мест для ее хранения.

Запланированное ослабление добычи со стороны ОПЕК+ в следующем месяце и потенциальный рост добычи в США могут усилить давление на рынок со стороны предложения,

– предупреждает Стивен Иннес, главный аналитик по глобальным рынкам в AxiCorp.

О ценах на нефть накануне: Нефть резко подешевела в течение недели: насколько упали цены и как изменилась ситуация на рынке

Как изменились цены на нефть в понедельник, 13 июля:

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,74%, достигнув 42,92 доллара за баррель.

Нефть WTI подешевела на 0,81% – до 40,22 доллара за баррель.

Последние новости рынка нефти

Цены на нефть выросли более чем на 2% в пятницу, 10 июля, после длительного падения на прошлой неделе. Это произошло после того, как Международное энергетическое агентство пересмотрело данные по спросу на нефть в 2020 году. Оказалось, что спрос на сырье вырос на 400 000 баррелей в сутки.

Однако коронавирус все еще давит на рынок нефти. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в воскресенье, 12 июля, в мире зафиксировано рекордное увеличение количества заболевших коронавирусом – это 230 370 новых случаев всего за сутки.

К числу стран, которые больше всего сегодня страдают от пандемии, относятся и крупнейшие потребители нефти – США, Бразилия, Индия и Южная Африка.

Кроме того, инвесторы ждут данных от Американского института нефти, которые появятся во вторник, 14 июля, по объемам поставки сырья. Такие сведения позволят оценить риск избытка предложения.