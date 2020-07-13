У понеділок, 13 липня 2020 року, світові ціни на нафту еталонних марок знизилися перед черговою нарадою ОПЕК, яка відбудеться в середу, 15 липня.

Інвестори очікують, що учасники організації країни-експортерів нафти рекомендуватимуть пом’якшити нинішні умови угоди щодо скорочення постачання сировини, повідомляє Investing.com. У результаті обсяги видобутку нафти знову зростуть, що може спричинити нестачу місць для її зберігання.

Заплановане послаблення видобутку з боку ОПЕК+ у наступному місяці та потенційне зростання видобутку в США можуть посилити тиск на ринок з боку пропозиції,

– попереджає Стівен Іннес, головний аналітик з глобальних ринків у AxiCorp.

Про ціни на нафту напередодні: Нафта різко подешевшала впродовж тижня: наскільки впали ціни та як змінилася ситуація на ринку

Як змінилися ціни на нафту в понеділок, 13 липня:

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 0,74%, досягнувши 42,92 долара за барель.

Нафта WTI подешевшала на 0,81% – до 40,22 долара за барель.

Останні новини ринку нафти

Ціни на нафту зросли на понад 2% у п’ятницю, 10 липня, після тривалого падіння впродовж минулого тижня. Це сталося після того, як Міжнародне енергетичне агентство переглянуло дані щодо попиту на нафту у 2020 році. Виявилося, що попит на сировину зріс на 400 тисяч барелів на добу.

Однак коронавірус усе ще тисне на ринок нафти. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у неділю, 12 липня, у світі зафіксовано рекордне збільшення кількості хворих на коронавірус – це 230 370 нових випадків усього за добу.

До числа країн, які найбільше сьогодні страждають від пандемії, належать і найбільші споживачі нафти – США, бразилія, Індія й Південна Африка.

Окрім того, інвестори чекають даних від Американського інституту нафти, які з’являться у вівторок, 14 липня, щодо обсягів постачання сировини. Такі відомості дадуть змогу оцінити ризик надлишку пропозиції.