У п’ятницю, 10 липня 2020 року, ціни на нафту продовжили падіння. Кількість нових випадків коронавірусу з кожним днем зростає, що впливає на настрої ринку. Інвестори бояться, що економіка може знову зупинитися, а зростання попиту на нафту сповільниться.

Згідно з даними Investing.com, нафта марки Brent подешевшала на 0,6% – до 42,10 доларів за барель після падіння на понад 2% у четвер, 9 липня. Нафта WTI знизилася в ціні на 0,8%, досягнувши 39,29 долара за барель. Напередодні вартість американської сировини опустилася відразу на 3%.

Загалом, упродовж тижня нафта Brent подешевшала майже на 2%, а WTI – на понад 3%.

Станом на 8:37 за київським часом п’ятниці, 10 липня, ціна Brent опустилася до 41,73 долара за барель, нафта WTI торгується по 38,91 долара за барель.

Що потрібно знати про ціни на нафту напередодні: Ціни на нафту стрімко падають через тривалий ріст кількості хворих на коронавірус: що відомо

Хоча багато аналітиків очікує, що економіка та попит на пальне стабілізуються після пандемії, щоденне збільшення кількості хворих на коронавірус у США, найбільшому світовому споживачеві нафти, викликає побоювання щодо темпів відновлення ситуації на сировинному ринку.

Я не підозрюю того, що більшість нафтових трейдерів намагатимуться сьогодні активно торгувати. Адже, ймовірно, ціни на нафту падатимуть й надалі,

– зазначив Стівен Іннес, головний стратег з глобальних ринків у AxiCorp.

Коронавірус усе ще загрожує відновленню попиту на нафту

У четвер, 9 липня, у США було зареєстровано понад 60 500 нових випадків заражень на COVID-19. Таке число стало новим рекордом, встановленим за добу. У результаті американці повинні вжити заходи для стримування темпів поширення смертельного захворювання.

Уряд Австралії у п’ятницю, 10 липня, розглядатиме питання зменшення кількості громадян, яким дозволять повернутися в країну з-за кордону. Таке рішення спричинене тим, що влада повідомила про введення карантину в Мельбурні, другому за чисельність населення австралійському місті.

Актуально: Що допоможе врятувати економіку США від тривалої рецесії: пояснення експертів

Запаси нафти зростають

Обсяги запасів нафти також залишаються високими через падіння попиту на бензин, дизельне пальне та інші продукти нафтопереробки під час нового спалаху коронавірусу в США. Так, на минулому тижні запаси сирої нафти у Сполучених Штатах зросли майже на 6 мільйонів барелів, що набагато більше, ніж раніше прогнозували аналітики. Експерти очікували, що цей показник знизиться трохи більше, ніж у 3 мільйона барелів.