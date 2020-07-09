Ціни на нафту стрімко падають через тривалий ріст кількості хворих на коронавірус: що відомо
У четвер, 9 липня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок знову впали на тлі постійного збільшення кількості нових випадків коронавірусу, що перешкоджає впевненості інвесторів у швидкому відновленні світової економіки.
Згідно з даними Investing.com, ф’ючерси на нафту Brent подешевшали на 0,12% – до 43,23 долара за барель, а ф’ючерси на WTI знизилися в ціні на 0,20%, досягнувши 40,82 долара за барель.
Ринок з усіх сил намагається переконати себе в позитивних тенденціях відновлення економіки,
– зазначив Лаклан Шоу, керівник відділу дослідження сировинних ринків Національного банку Австралії.
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Останні дані про запаси нафти в США
Управління енергетичної інформації США (Energy Information Administration – EIA) зафіксувало надлишок запасів сировини у розмірі 5,7 мільйона барелів, що значно більше, ніж раніше прогнозували аналітики (3,1 мільйона барелів). Несподіване нарощення обсягів нафтовидобутку спонукало ОПЕК+ натиснути на окремих виробників, таких як Ірак та Нігерію, щоб вони виконували умови домовленості.
Що потрібно знати про угоду ОПЕК+
- На початку березня, ціни на нафту впали відразу на 30% після того, як країни ОПЕК+ не змогли домовитися про зниження обсягів видобутку для відновлення росту попиту на сировину.
- Однак 12 квітня група ОПЕК+ все ж домовилася з 1 травня скоротити видобуток. Так, згідно з угодою, передбачалося знизити видобуток на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу впродовж травня-червня; із липня і до кінця 2020 року – на 7,7 мільйона барелів на добу; з січня 2021 року і до травня 2022 року – на 5,7 мільйона барелів на добу.
- 6 червня країни ОПЕК+ знову зібралися для обговорення продовження дії угоди про зниження нафтовидобутку на 9,7 млн барелів на добу ще на один місяць – липень. Їм вдалося досягти домовленості, у результаті чого Саудівська Аравія і Об’єднані Арабські Емірати різко збільшили ціни на експортне постачання нафти в липні.
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Коронавірус є основною загрозою для ринку
Пандемія коронавірусу у світі продовжує стримувати зростання попиту на нафту з боку найбільших споживачів сировини. Станом на 9 липня, кількість хворих на COVID-19 у США перевищила 3 мільйони осіб. Індія зафіксувала найбільший сплеск нових випадків у середу, 8 липня – 25 тисяч за даними Університету Джонса Хопкінса.