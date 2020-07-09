У четвер, 9 липня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок знову впали на тлі постійного збільшення кількості нових випадків коронавірусу, що перешкоджає впевненості інвесторів у швидкому відновленні світової економіки.

Згідно з даними Investing.com, ф’ючерси на нафту Brent подешевшали на 0,12% – до 43,23 долара за барель, а ф’ючерси на WTI знизилися в ціні на 0,20%, досягнувши 40,82 долара за барель.

Ринок з усіх сил намагається переконати себе в позитивних тенденціях відновлення економіки,

– зазначив Лаклан Шоу, керівник відділу дослідження сировинних ринків Національного банку Австралії.

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Останні дані про запаси нафти в США

Управління енергетичної інформації США (Energy Information Administration – EIA) зафіксувало надлишок запасів сировини у розмірі 5,7 мільйона барелів, що значно більше, ніж раніше прогнозували аналітики (3,1 мільйона барелів). Несподіване нарощення обсягів нафтовидобутку спонукало ОПЕК+ натиснути на окремих виробників, таких як Ірак та Нігерію, щоб вони виконували умови домовленості.

Що потрібно знати про угоду ОПЕК+

На початку березня, ціни на нафту впали відразу на 30% після того , як країни ОПЕК+ не змогли домовитися про зниження обсягів видобутку для відновлення росту попиту на сировину.

, як країни ОПЕК+ не змогли домовитися про зниження обсягів видобутку для відновлення росту попиту на сировину. Однак 12 квітня група ОПЕК+ все ж домовилася з 1 травня скоротити видобуток . Так, згідно з угодою, передбачалося знизити видобуток на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу впродовж травня-червня; із липня і до кінця 2020 року – на 7,7 мільйона барелів на добу; з січня 2021 року і до травня 2022 року – на 5,7 мільйона барелів на добу.

. Так, згідно з угодою, передбачалося знизити видобуток на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу впродовж травня-червня; із липня і до кінця 2020 року – на 7,7 мільйона барелів на добу; з січня 2021 року і до травня 2022 року – на 5,7 мільйона барелів на добу. 6 червня країни ОПЕК+ знову зібралися для обговорення продовження дії угоди про зниження нафтовидобутку на 9,7 млн барелів на добу ще на один місяць – липень. Їм вдалося досягти домовленості, у результаті чого Саудівська Аравія і Об’єднані Арабські Емірати різко збільшили ціни на експортне постачання нафти в липні.

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Коронавірус є основною загрозою для ринку

Пандемія коронавірусу у світі продовжує стримувати зростання попиту на нафту з боку найбільших споживачів сировини. Станом на 9 липня, кількість хворих на COVID-19 у США перевищила 3 мільйони осіб. Індія зафіксувала найбільший сплеск нових випадків у середу, 8 липня – 25 тисяч за даними Університету Джонса Хопкінса.

Окрім того, з’явилися нові припущення того, що пандемія коронавірусу може бути набагато серйознішою. Всесвітня організація охорони здоров’я визнала, що захворювання передається повітряним шляхом. Це може призвести до нової хвилі коронавірусу, які буде набагато складніше контролювати.