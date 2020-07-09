Цены на нефть падают из-за длительного роста числа заболевших коронавирусом: что известно
В четверг, 9 июля 2020 года, цены на нефть эталонных марок снова упали на фоне постоянного увеличения количества новых случаев коронавируса, что препятствует уверенности инвесторов в скором восстановлении мировой экономики.
Согласно данным Investing.com, фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,12% – до 43,23 доллара за баррель, а фьючерсы на WTI снизились в цене на 0,20%, достигнув 40,82 доллара за баррель.
Рынок изо всех сил пытается убедить себя в положительных тенденциях восстановления экономики,
– отметил Лаклан Шоу, руководитель отдела исследования сырьевых рынков Национального банка Австралии.
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Последние данные о запасах нефти в США
Управление энергетической информации США (Energy Information Administration – EIA) зафиксировало избыток запасов сырья в размере 5,7 млн баррелей, что значительно больше, чем ранее прогнозировали аналитики (3,1 млн баррелей). Неожиданное наращивание объемов нефтедобычи побудило ОПЕК+ нажать на отдельных производителей, таких как Ирак и Нигерию, чтобы они выполняли условия договоренности.
Что нужно знать о соглашении ОПЕК+
- В начале марта, цены на нефть упали сразу на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о снижении объемов добычи для восстановления роста спроса на сырье.
- Однако 12 апреля группа ОПЕК+ все же договорилась с 1 мая сократить добычу. Так, согласно договору, предполагалось снизить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня; с июля и до конца 2020 года – на 7,7 млн баррелей в сутки с января 2021 года и до мая 2022 года – на 5,7 млн баррелей в сутки.
- 6 июня страны ОПЕК+ снова собрались для обсуждения продления действия соглашения о снижении нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки еще на один месяц – июль. Им удалось достичь договоренности, в результате чего Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты резко увеличили цены на экспортные поставки нефти в июле.
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Коронавирус является основной угрозой для рынка
Пандемия коронавируса в мире продолжает сдерживать рост спроса на нефть со стороны крупнейших потребителей сырья. По состоянию на 9 июля, количество заболевших COVID-19 в США превысило 3 млн человек. Индия зафиксировала наибольший всплеск новых случаев в среду, 8 июля – 25 000 по данным Университета Джонса Хопкинса.
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