В четверг, 9 июля 2020 года, цены на нефть эталонных марок снова упали на фоне постоянного увеличения количества новых случаев коронавируса, что препятствует уверенности инвесторов в скором восстановлении мировой экономики.

Согласно данным Investing.com, фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,12% – до 43,23 доллара за баррель, а фьючерсы на WTI снизились в цене на 0,20%, достигнув 40,82 доллара за баррель.

Рынок изо всех сил пытается убедить себя в положительных тенденциях восстановления экономики,

– отметил Лаклан Шоу, руководитель отдела исследования сырьевых рынков Национального банка Австралии.

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Последние данные о запасах нефти в США

Управление энергетической информации США (Energy Information Administration – EIA) зафиксировало избыток запасов сырья в размере 5,7 млн баррелей, что значительно больше, чем ранее прогнозировали аналитики (3,1 млн баррелей). Неожиданное наращивание объемов нефтедобычи побудило ОПЕК+ нажать на отдельных производителей, таких как Ирак и Нигерию, чтобы они выполняли условия договоренности.

Что нужно знать о соглашении ОПЕК+

В начале марта, цены на нефть упали сразу на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о снижении объемов добычи для восстановления роста спроса на сырье.

после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о снижении объемов добычи для восстановления роста спроса на сырье. Однако 12 апреля группа ОПЕК+ все же договорилась с 1 мая сократить добычу. Так, согласно договору, предполагалось снизить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня; с июля и до конца 2020 года – на 7,7 млн баррелей в сутки с января 2021 года и до мая 2022 года – на 5,7 млн баррелей в сутки.

Так, согласно договору, предполагалось снизить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня; с июля и до конца 2020 года – на 7,7 млн баррелей в сутки с января 2021 года и до мая 2022 года – на 5,7 млн баррелей в сутки. 6 июня страны ОПЕК+ снова собрались для обсуждения продления действия соглашения о снижении нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки еще на один месяц – июль. Им удалось достичь договоренности, в результате чего Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты резко увеличили цены на экспортные поставки нефти в июле.

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Коронавирус является основной угрозой для рынка

Пандемия коронавируса в мире продолжает сдерживать рост спроса на нефть со стороны крупнейших потребителей сырья. По состоянию на 9 июля, количество заболевших COVID-19 в США превысило 3 млн человек. Индия зафиксировала наибольший всплеск новых случаев в среду, 8 июля – 25 000 по данным Университета Джонса Хопкинса.

Кроме того, появились новые предположения того, что пандемия коронавируса может быть гораздо серьезнее. Всемирная организация здравоохранения признала, что заболевание передается воздушным путем. Это может привести к новой волне коронавируса, которые будет гораздо сложнее контролировать.