Более 150 американских экономистов совместно с двумя общественными организациями в открытом письме обратились к правительству США с просьбой предоставить больше денежных средств населению. Активисты хотят, чтобы власти выделили дополнительное финансирование американцам, как это было в начале года, когда жители страны получили по 1200 долларов.

В письме экономисты просят Конгресс осуществлять автоматические выплаты на основе анализа экономических факторов, а не только в зависимости от решений президента или правительства, пишет PYMNTS.

Мы призываем политиков использовать все имеющиеся инструменты, чтобы избежать значительных убытков для экономики и населения в будущем. Среди этих инструментов могут быть прямые выплаты жителям США, которые должны действовать до начала восстановления экономики страны,

– говорится в обращении экономистов и членов общественных организаций.

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Основные требования экономистов

Пандемия коронавируса привела к рецессии в США. Для восстановления экономической ситуации в стране необходимо внедрить ряд действий, среди которых:

денежные выплаты семьям;

увеличение выплат в рамках программы помощи по безработице;

выделение финансирования органам государственной власти и местного самоуправления;

расширение программы SNAP (главная программа продовольственной помощи в США);

увеличение финансовой помощи по уходу за ребенком.

По мнению экономистов, прямые денежные выплаты населению важные потому, что ряд безработных и семей, отдельные члены которых потеряли работу и постоянный источник заработка, продолжают страдать из-за недостаточного уровня материального обеспечения. Финансовая помощь американцам может помочь экономике страны, отмечают авторы письма.

Регулярные выплаты будут стимулировать росту потребительских расходов, тем самым стимулируя восстановление экономики и сокращая спад,

– говорится в обращении экономистов.

Авторы утверждают, что следует продолжить периодически выплачивать населению деньги до тех пор, пока не будет доказательств экономического подъема в стране, например, низкого уровня безработицы.

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