Что поможет спасти экономику США от затяжной рецессии: объяснение экспертов
Более 150 американских экономистов совместно с двумя общественными организациями в открытом письме обратились к правительству США с просьбой предоставить больше денежных средств населению. Активисты хотят, чтобы власти выделили дополнительное финансирование американцам, как это было в начале года, когда жители страны получили по 1200 долларов.
В письме экономисты просят Конгресс осуществлять автоматические выплаты на основе анализа экономических факторов, а не только в зависимости от решений президента или правительства, пишет PYMNTS.
Мы призываем политиков использовать все имеющиеся инструменты, чтобы избежать значительных убытков для экономики и населения в будущем. Среди этих инструментов могут быть прямые выплаты жителям США, которые должны действовать до начала восстановления экономики страны,
– говорится в обращении экономистов и членов общественных организаций.
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Основные требования экономистов
Пандемия коронавируса привела к рецессии в США. Для восстановления экономической ситуации в стране необходимо внедрить ряд действий, среди которых:
- денежные выплаты семьям;
- увеличение выплат в рамках программы помощи по безработице;
- выделение финансирования органам государственной власти и местного самоуправления;
- расширение программы SNAP (главная программа продовольственной помощи в США);
- увеличение финансовой помощи по уходу за ребенком.
По мнению экономистов, прямые денежные выплаты населению важные потому, что ряд безработных и семей, отдельные члены которых потеряли работу и постоянный источник заработка, продолжают страдать из-за недостаточного уровня материального обеспечения. Финансовая помощь американцам может помочь экономике страны, отмечают авторы письма.
Регулярные выплаты будут стимулировать росту потребительских расходов, тем самым стимулируя восстановление экономики и сокращая спад,
– говорится в обращении экономистов.
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Что известно об открытом письме экономистов к Конгрессу?В список экономистов, которые поставили свою подпись в письме, входят эксперты из администрации Клинтона и Обамы и Индивар Датта-Гупта, один из директоров Центра по проблемам бедности и неравенства Джорджтауна. Издание New York Times сообщает, что в этот список также входят некоторые советники кандидата в президенты США Джо Байдена.
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