Почему мировые цены на нефть не демонстрируют стабильности: как изменилась ситуация на рынке
В понедельник, 6 июля 2020 года, цены на нефть эталонных марок продемонстрировали неоднозначные значения. Стоимость Brent растет на фоне снижения объемов поставок сырья, американская WTI, наоборот, подешевела из-за увеличения количества новых случаев коронавируса в США, что может повлиять на спрос.
Согласно данным Лига.Бизнес, фьючерсы на Brent подорожали на 0,4% (0,18 доллара), достигнув 42,98 доллара за баррель. На прошлой неделе цена этой марки нефти поднялась на 4,3%.
Касательно WTI, то американское сырье упало в цене на 0,6% (0,23 доллара) и торгуется в пределах 40,42 доллара за баррель.
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Коронавирус, спрос и запасы нефти: главные проблемы рынка
У аналитиков возникают опасения относительно того, что после Дня независимости США, 4 июля, может произойти еще один скачок числа заболевших коронавирусом. Так, в первые четыре дня июля в 39 штатах выросло количество новых случаев COVID-19. Власти 15 штатов сообщили о рекордном увеличении числа больных.
В то же время, трафик в США на протяжении выходных не сократился, что свидетельствует о росте спроса на бензин, о чем отмечают аналитики банка ING. Однако ситуация будет более понятной после отчета Министерства энергетики США относительно спроса на бензин на этой неделе.
Объемы добычи нефти уменьшаются и в США тоже. В частности, количество активных нефтяных и газовых установок в США падает уже девятую неделю подряд. Однако рост цен на нефть приводит к тому, что некоторые производители могут восстановить бурение.
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Что нужно знать о договоренности ОПЕК+
- В начале марта, цены на нефть упали сразу на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о снижении объемов добычи для восстановления роста спроса на сырье.
- Однако 12 апреля группа ОПЕК+ все же договорилась с 1 мая сократить добычу. Так, согласно договору, предполагалось снизить добычу на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки в течение мая-июня; с июля и до конца 2020 года – на 7,7 миллиона баррелей в сутки; с января 2021 и до мая 2022 года – на 5,7 миллиона баррелей в сутки.
- 6 июня страны ОПЕК+ снова собрались для обсуждения продления действия соглашения о снижении нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки еще на один месяц – июль. Им удалось достичь договоренности, в результате чего Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты резко увеличили цены на экспортные поставки нефти в июле.