В понедельник, 6 июля 2020 года, цены на нефть эталонных марок продемонстрировали неоднозначные значения. Стоимость Brent растет на фоне снижения объемов поставок сырья, американская WTI, наоборот, подешевела из-за увеличения количества новых случаев коронавируса в США, что может повлиять на спрос.

Согласно данным Лига.Бизнес, фьючерсы на Brent подорожали на 0,4% (0,18 доллара), достигнув 42,98 доллара за баррель. На прошлой неделе цена этой марки нефти поднялась на 4,3%.

Касательно WTI, то американское сырье упало в цене на 0,6% (0,23 доллара) и торгуется в пределах 40,42 доллара за баррель.

По состоянию на 10:50 по киевскому времени Brent еще больше подорожала и стоит 43,51 доллара за баррель. WTI тоже начала расти в цене, достигнув 40,94 доллара за баррель.

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У аналитиков возникают опасения относительно того, что после Дня независимости США, 4 июля, может произойти еще один скачок числа заболевших коронавирусом. Так, в первые четыре дня июля в 39 штатах выросло количество новых случаев COVID-19. Власти 15 штатов сообщили о рекордном увеличении числа больных.

В то же время, трафик в США на протяжении выходных не сократился, что свидетельствует о росте спроса на бензин, о чем отмечают аналитики банка ING. Однако ситуация будет более понятной после отчета Министерства энергетики США относительно спроса на бензин на этой неделе.

Эксперты утверждают, что волатильность нефти марки Brent достигла самого низкого уровня. Это произошло после того, как в марте начала уменьшаться цена сырья из-за рекордного сокращения добычи в странах ОПЕК в течение последнего десятилетия.

Объемы добычи нефти уменьшаются и в США тоже. В частности, количество активных нефтяных и газовых установок в США падает уже девятую неделю подряд. Однако рост цен на нефть приводит к тому, что некоторые производители могут восстановить бурение.

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