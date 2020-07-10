Нефть резко подешевела в течение недели: насколько упали цены и как изменилась ситуация на рынке
В пятницу, 10 июля 2020 года, цены на нефть продолжили падение. Количество новых случаев коронавируса с каждым днем растет, что влияет на настроения на рынке. Инвесторы боятся, что экономика может снова остановиться, а рост спроса на нефть замедлится.
Согласно данным Investing.com, нефть марки Brent подешевела на 0,6% – до 42,10 долларов за баррель после падения более чем на 2% в четверг, 9 июля. Нефть WTI снизилась в цене на 0,8%, достигнув 39,29 доллара за баррель. Накануне стоимость американского сырья опустилась сразу на 3%.
В общем, в течение недели нефть Brent подешевела почти на 2%, а WTI – на более чем 3%.
Что надо знать о ценах на нефть накануне: Цены на нефть падают из-за длительного роста числа заболевших коронавирусом: что известно
Хотя многие аналитики ожидают, что экономика и спрос на топливо стабилизируются после пандемии, ежедневное увеличение количества заболевших коронавирусом в США, крупнейшем мировом потребителе нефти, вызывает опасения относительно темпов восстановления ситуации на сырьевом рынке.
Я не подозреваю того, что большинство нефтяных трейдеров будут пытаться сегодня активно торговать. Ведь, вероятно, цены на нефть будут падать и далее,
– отметил Стивен Иннес, главный стратег по глобальным рынкам в AxiCorp.
Коронавирус все еще угрожает восстановлению спроса на нефть
В четверг, 9 июля, в США было зарегистрировано более 60 500 новых случаев заражений на COVID-19. Такое число стало новым рекордом, установленным за сутки. В результате американцы должны принять меры по сдерживанию темпов распространения смертельного заболевания.
Правительство Австралии в пятницу, 10 июля, рассмотрит вопрос уменьшения количества граждан, которым разрешат вернуться в страну из-за рубежа. Такое решение вызвано тем, что власти сообщили о введении карантина в Мельбурне, втором по численности населения австралийском городе.
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Запасы нефти растут
Объемы запасов нефти также остаются высокими из-за падения спроса на бензин, дизельное топливо и другие продукты нефтепереработки во время новой вспышки коронавируса в США. Так, на прошлой неделе запасы сырой нефти в Соединенных Штатах выросли почти на 6 млн баррелей, что гораздо больше, чем ранее прогнозировали аналитики. Эксперты ожидали, что этот показатель снизится на более, чем 3 млн баррелей.
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