Цены на нефть в четверг, 16 июля 2020 года, снизились. Падение стоимости сырья произошло после встречи стран ОПЕК+ в среду, 15 июля, участники которой решили увеличить добычу с августа.

По данным Investing.com, нефть Brent снизилась в цене на 27 центов, или на 0,6%, достигнув 43,52 доллара за баррель. Американское сырье марки WTI подешевело на 32 цента (0,8%) – до 40,88 доллара за баррель.

Накануне цены на нефть выросли на 2%, на что повлияли данные о падении запасов сырья в США.

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О чем договорились участники ОПЕК+

Организация стран-экспортеров нефти и их союзники, известная как ОПЕК+, согласилась в среду, 15 июля, увеличить нефтедобычу, поскольку глобальная экономика медленно восстанавливается от последствий пандемии коронавируса.

В результате добыча "черного золота" снизится с 9,7 миллиона баррелей в сутки, или 10% мировых объемов поставок, до 7,7 миллиона баррелей в сутки. Такие условия будут действовать уже со следующего месяца, августа, по декабрь 2020 года.

Некоторые инвесторы получили выгоду от решения ОПЕК+. Однако напряжение на рынке несколько сглаживают данные о снижении запасов нефти в США,

– отметил Казухико Сайто, главный аналитик Fujitomi Co.

Что известно о запасах нефти в США? Данные Управления энергетической информации Министерства энергетики США показали, что на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 7,5 миллиона баррелей. Это число превзошло ожидания аналитиков, которые прогнозировали, что запасы нефти снизятся лишь на 2,1 миллиона баррелей на прошлой неделе.

Несмотря на официальное соглашение ОПЕК+, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил, что объемы добычи сырья в августе и сентябре в конечном итоге составят примерно 8,1-8,3 миллиона баррелей. Ведь отдельные страны-участницы группы ОПЕК, которые еще в начале года перевыполнили план по объемам добычи, должны сделать дополнительные сокращения в августе-сентябре, подчеркнул министр.

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Какими будут цены на нефть в ближайшие месяцы: прогнозы

По словам президента исследовательской компании Marketedge Co. Цутому Косуги, цены на нефть не будут испытывать каких-либо существенных изменений, так как увеличение предложения со стороны ОПЕК+, вероятно, будет поглощено восстановлением спроса на сырье.

Я ожидаю, что Brent будет торговаться в диапазоне между 40,5 и 46,50 долларами за баррель в течение следующего месяца,

– отметил Цутому Косуги, добавив, что растущая напряженность в отношениях Китая и США может повлиять на стоимость нефти.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил в среду, 15 июля, что США установят визовые ограничения для таких китайских компаний, как Huawei Technologies, которых обвиняют в нарушении прав человека.

По прогнозам консалтинговой компании Rystad Energy, цены на нефть останутся на том уровне, на котором они есть сегодня, до конца 2020 года.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол заявил, что мировые рынки медленно восстанавливаются после потрясений, вызванных пандемией коронавируса. По его прогнозу, цены сырья будут находиться на уровне 40 долларов за баррель в ближайшие месяцы.