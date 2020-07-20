Цены на нефть падают из-за новых антирекордов коронавируса: подробно о ситуации на рынке
В понедельник, 20 июля 2020 года, цены на нефть эталонных марок снизились. Рост количества заболевших коронавирусом в мире тяготит рынок и свидетельствует о том, что спрос на сырье и продукты нефтепереработки восстановится не скоро.
Согласно данным Investing.com, нефть Brent снизилась в цене на 10 центов, или на 0,2%, достигнув 43,04 доллара за баррель. Американская нефть WTI упала в цене на 6 центов, тоже 0,2%, и торговалась по 40,53 доллара за баррель.
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Коронавирус в мире и рынок нефти
По данным Reuters, более 14 млн человек заражены коронавирусом, 602 000 из них умерли.
Когда ежедневное количество случаев COVID-19 в мире все еще растет, а большинство штатов США демонстрируют незначительный успех в сдержании кривой числа больных, обеспокоенность темпами восстановления рынков после пандемии ограничивает рост стоимости нефти,
– отметил главный стратег по мировым рынкам Axicorp Стивен Иннес.
Хотя спрос на горючее восстановился после падения на 30% в апреле, когда весь мир находился на карантине, а деловая активность и транспортные перевозки остановились, объемы использования продукта нефтепереработки все еще низкие. Темпы роста спроса на бензин в США падают по мере увеличении количества заболевших COVID-19.
Текущая ситуация на рынке нефти: последние сведения
В Японии импорт нефти снизился на 14,7% в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако падение этого показателя в прошлом месяце было не таким высоким, как в мае, когда он опустился на 25% по сравнению с таким же периодом 2019 года.
Экспорт нефти в Японии, третьей по величине экономики мира, уменьшается уже четвертый месяц подряд.
В то же время, в США нефтепроизводители снизили количество бурильных установок для добычи нефти и природного газа. Таким образом, число бурильных установок уменьшается на протяжении 11 недель.
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Последние решения ОПЕК+ и прогнозы аналитиков
- В среду, 15 июля, страны ОПЕК+ во время очередного заседания договорились увеличить объемы нефтедобычи. С августа и до конца 2020 года этот показатель составит 7,7 млн баррелей в сутки. До конца июля ведущие нефтедобывающие страны выполняют условия соглашения, снизив добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки.
- Согласно последним прогнозам аналитиков, цены на нефть будут находиться на уровне 40 долларов за баррель в течение следующих месяцев. Так, президент исследовательской компании Marketedge Co. Цутому Косуги отметил, что стоимость сырья марки Brent будет в диапазоне 40,6-46,5 доллара за баррель.
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