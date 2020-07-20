В понедельник, 20 июля 2020 года, цены на нефть эталонных марок снизились. Рост количества заболевших коронавирусом в мире тяготит рынок и свидетельствует о том, что спрос на сырье и продукты нефтепереработки восстановится не скоро.

Согласно данным Investing.com, нефть Brent снизилась в цене на 10 центов, или на 0,2%, достигнув 43,04 доллара за баррель. Американская нефть WTI упала в цене на 6 центов, тоже 0,2%, и торговалась по 40,53 доллара за баррель.

По состоянию на 7:15 по киевскому времени Brent подешевела до 42,87 доллара за баррель.

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Коронавирус в мире и рынок нефти

По данным Reuters, более 14 млн человек заражены коронавирусом, 602 000 из них умерли.

Когда ежедневное количество случаев COVID-19 в мире все еще растет, а большинство штатов США демонстрируют незначительный успех в сдержании кривой числа больных, обеспокоенность темпами восстановления рынков после пандемии ограничивает рост стоимости нефти,

– отметил главный стратег по мировым рынкам Axicorp Стивен Иннес.

Хотя спрос на горючее восстановился после падения на 30% в апреле, когда весь мир находился на карантине, а деловая активность и транспортные перевозки остановились, объемы использования продукта нефтепереработки все еще низкие. Темпы роста спроса на бензин в США падают по мере увеличении количества заболевших COVID-19.

Текущая ситуация на рынке нефти: последние сведения

В Японии импорт нефти снизился на 14,7% в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако падение этого показателя в прошлом месяце было не таким высоким, как в мае, когда он опустился на 25% по сравнению с таким же периодом 2019 года.

Экспорт нефти в Японии, третьей по величине экономики мира, уменьшается уже четвертый месяц подряд.

В то же время, в США нефтепроизводители снизили количество бурильных установок для добычи нефти и природного газа. Таким образом, число бурильных установок уменьшается на протяжении 11 недель.

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