В пятницу, 17 июля 2020 года, цены на нефть продолжили снижаться. Неопределенность на рынке касательно восстановления спроса на сырье продолжает расти. Ведь количество новых случаев коронавируса в мире увеличивается, а ведущие нефтедобывающие страны настроены на увеличение объемов добычи.

Согласно данным Investing.com сентябрьские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 11 центов, или на 0,3%, достигнув 43,26 доллара за баррель. Американская нефть WTI снизилась в цене на 4 цента (0,1%) – до 40,71 доллара за баррель.

По состоянию на 12:05 по киевскому времени цена Brent снизилась до 42,98 доллара за баррель, а WTI – до 40,41 доллара за баррель.

Интересно: Новый этап для Китая: как восстанавливается экономика страны после жесткого карантина

Почему коронавирус остается угрозой для рынка нефти

В четверг, 16 июля, Соединенные Штаты сообщили о 75 000 новых случаев коронавируса , что стало новым рекордом числа заболевших в сутки.

, что стало новым рекордом числа заболевших в сутки. Испания и Австралия зафиксировали в этот день тоже рекордное количество новых случаев COVID-19 за последние два месяца.

В Индии с каждым днем ​​тоже растет число больных, а Бразилия усилила карантинные меры.

Вспышки коронавируса замедляют темпы восстановления спроса на топливо после ослабления карантина как в США, так и в других странах. Поэтому не стихают опасения, что на стабилизацию ситуации в нефтяной отрасли и восстановления спроса на "черное золото" понадобятся годы.

Актуально: Вакцина против COVID-19 демонстрирует успехи, акции Moderna дорожают: что прогнозируют эксперты

Новые решения ОПЕК+ и прогнозы аналитиков

Накануне, в четверг, 16 июля, цены на эталонные марки нефти упали на 1%. Это произошло после того, как Организация стран-экспортеров нефти и их союзники, известная как ОПЕК+ договорилась увеличить объемы добычи сырья.

В частности, участники картеля решили с августа и до декабря добывать 7,7 миллиона баррелей в сутки. Сейчас этот показатель составляет 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Однако некоторые страны ОПЕК+, например, Ирак, будут еще больше наращивать объемы добычи в августе и сентябре. Ведь в течение мая и по июль эта страна производила больше нефти, чем предусматривало соглашение.

Аналитики прогнозируют, что цены на нефть останутся в диапазоне 40-45 долларов за баррель в течение следующих месяцев. Однако все зависит от темпов распространения коронавируса: если количество больных будет увеличиваться, то правительства стран вновь будут вводить жесткий карантин, что, в свою очередь, негативно повлияет на спрос на "черное золото".