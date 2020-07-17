Нефть дешевеет: почему цены на сырье нестабильные и что прогнозируют аналитики
В пятницу, 17 июля 2020 года, цены на нефть продолжили снижаться. Неопределенность на рынке касательно восстановления спроса на сырье продолжает расти. Ведь количество новых случаев коронавируса в мире увеличивается, а ведущие нефтедобывающие страны настроены на увеличение объемов добычи.
Согласно данным Investing.com сентябрьские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 11 центов, или на 0,3%, достигнув 43,26 доллара за баррель. Американская нефть WTI снизилась в цене на 4 цента (0,1%) – до 40,71 доллара за баррель.
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Почему коронавирус остается угрозой для рынка нефти
- В четверг, 16 июля, Соединенные Штаты сообщили о 75 000 новых случаев коронавируса, что стало новым рекордом числа заболевших в сутки.
- Испания и Австралия зафиксировали в этот день тоже рекордное количество новых случаев COVID-19 за последние два месяца.
- В Индии с каждым днем тоже растет число больных, а Бразилия усилила карантинные меры.
Вспышки коронавируса замедляют темпы восстановления спроса на топливо после ослабления карантина как в США, так и в других странах. Поэтому не стихают опасения, что на стабилизацию ситуации в нефтяной отрасли и восстановления спроса на "черное золото" понадобятся годы.
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Новые решения ОПЕК+ и прогнозы аналитиков
Накануне, в четверг, 16 июля, цены на эталонные марки нефти упали на 1%. Это произошло после того, как Организация стран-экспортеров нефти и их союзники, известная как ОПЕК+ договорилась увеличить объемы добычи сырья.
Однако некоторые страны ОПЕК+, например, Ирак, будут еще больше наращивать объемы добычи в августе и сентябре. Ведь в течение мая и по июль эта страна производила больше нефти, чем предусматривало соглашение.
Аналитики прогнозируют, что цены на нефть останутся в диапазоне 40-45 долларов за баррель в течение следующих месяцев. Однако все зависит от темпов распространения коронавируса: если количество больных будет увеличиваться, то правительства стран вновь будут вводить жесткий карантин, что, в свою очередь, негативно повлияет на спрос на "черное золото".
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