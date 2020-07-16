Новый этап для Китая: как восстанавливается экономика страны после жесткого карантина
Экономика Китая выросла на 3,2% во втором квартале после рекордного спада в начале 2020 года. Вторая по величине экономика мира потерпела резкий упадок в течение первых трех месяцев года во время карантина из-за коронавируса.
Согласно последним данным, валовой внутренний продукт (ВВП) Китая вернулся к росту в течение апреля-июня, пишет BBC.
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Весь мир наблюдает за восстановлением китайского рынка от последствий пандемии коронавируса. По словам экспертов, экономика страны восстанавливается по V-образной форме – сначала резкий спад, после чего – стремительный рост. Это означает, что Китай может избежать технической рецессии, которая констатируется после двух периодов снижения темпов роста экономики.
В первом квартале 2020 экономика Китая снизилась на 6,8%, что стало самым большим ее падением с момента первого обнародования квартальных отчетов касательно динамики ВВП. Заводы и различные компании страны не работали на протяжении большей части этого периода, поскольку власти Китая ввели жесткие меры по сдерживанию темпов распространения коронавируса.
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Действительно ли можно говорить о V-образном восстановлении экономики Китая?
Марико Ои, корреспондент BBC в Сингапуре утверждает, что китайская экономика начала расти быстрее, чем ожидалось, после того, как карантин был отменен. Все стимулы, объявленные властью, оказались действенными – на заводах увеличивается количество рабочих мест, растут данные о промышленном производстве.
Единственным сектором, который так и не восстановился быстро, как надеялись экономисты, – это розничные продажи. Эта индустрия переживает спад даже во втором квартале, а главной проблемой здесь остается компенсация расходов работникам.
Когда экономика Китая начинает восстанавливаться, нарастает давление со стороны США, особенно в Гонконге, отмечает Марико Ои. Именно поэтому некоторые экономисты не спешат называть такой рост V-образным.
В исследовательской записке от Deutsche Bank указано, что "V-образное восстановление" было "в значительной мере завершено".
Потребительские расходы все еще не достигли уровня, который был перед началом пандемии. Значительное отставание в темпах роста зафиксировано в нескольких сферах - туризм, ресторанная и развлекательная отрасли,
– говорится в сообщении Deutsche Bank.
В мае власти Китая заявили, что не будут ставить цели экономического роста на 2020 год, поскольку ситуация с пандемией коронавируса может измениться, указав на вторую волну вспышки смертельного заболевания. Впервые с 1990 года Пекин не установил цель роста экономики.
По данным Национального бюро статистики, экономика Китая упала на 1,6% в течение первых шести месяцев 2020 года.
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