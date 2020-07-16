Экономика Китая выросла на 3,2% во втором квартале после рекордного спада в начале 2020 года. Вторая по величине экономика мира потерпела резкий упадок в течение первых трех месяцев года во время карантина из-за коронавируса.

Согласно последним данным, валовой внутренний продукт (ВВП) Китая вернулся к росту в течение апреля-июня, пишет BBC.

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Весь мир наблюдает за восстановлением китайского рынка от последствий пандемии коронавируса. По словам экспертов, экономика страны восстанавливается по V-образной форме – сначала резкий спад, после чего – стремительный рост. Это означает, что Китай может избежать технической рецессии, которая констатируется после двух периодов снижения темпов роста экономики.

В первом квартале 2020 экономика Китая снизилась на 6,8%, что стало самым большим ее падением с момента первого обнародования квартальных отчетов касательно динамики ВВП. Заводы и различные компании страны не работали на протяжении большей части этого периода, поскольку власти Китая ввели жесткие меры по сдерживанию темпов распространения коронавируса.

Правительство КНР разработал ряд программ, направленных на повышение уровня экономики. Среди таких инициатив были и налоговые льготы для бизнеса.

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Действительно ли можно говорить о V-образном восстановлении экономики Китая?

Марико Ои, корреспондент BBC в Сингапуре утверждает, что китайская экономика начала расти быстрее, чем ожидалось, после того, как карантин был отменен. Все стимулы, объявленные властью, оказались действенными – на заводах увеличивается количество рабочих мест, растут данные о промышленном производстве.

Единственным сектором, который так и не восстановился быстро, как надеялись экономисты, – это розничные продажи. Эта индустрия переживает спад даже во втором квартале, а главной проблемой здесь остается компенсация расходов работникам.

Когда экономика Китая начинает восстанавливаться, нарастает давление со стороны США, особенно в Гонконге, отмечает Марико Ои. Именно поэтому некоторые экономисты не спешат называть такой рост V-образным.

В исследовательской записке от Deutsche Bank указано, что "V-образное восстановление" было "в значительной мере завершено".

Потребительские расходы все еще не достигли уровня, который был перед началом пандемии. Значительное отставание в темпах роста зафиксировано в нескольких сферах - туризм, ресторанная и развлекательная отрасли,

– говорится в сообщении Deutsche Bank.

В мае власти Китая заявили, что не будут ставить цели экономического роста на 2020 год, поскольку ситуация с пандемией коронавируса может измениться, указав на вторую волну вспышки смертельного заболевания. Впервые с 1990 года Пекин не установил цель роста экономики.

По данным Национального бюро статистики, экономика Китая упала на 1,6% в течение первых шести месяцев 2020 года.