Новий етап для Китаю: як відновлюється економіка країни після жорсткого карантину
Економіка Китаю зросла на 3,2% у другому кварталі після рекордного спаду на початку 2020 року. Друга за величиною економіка світу зазнала різко занепаду впродовж перших трьох місяців року під час карантину через коронавірус.
Згідно з останніми даними, валовий внутрішній продукт (ВВП) Китаю повернувся до зростання впродовж квітня-червня, пише BBC.
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Увесь світ спостерігає за відновленням китайського ринку від наслідків пандемії коронавірусу. За словами експертів, економіка країни відновлюється за V-подібною формою – спочатку різкий спад, після чого – стрімке зростання. Це означає, що Китай може уникнути технічної рецесії, яка констатується після двох періодів зниження темпів зростання економіки.
У першому кварталі 2020 року економіка Китаю знизилася на 6,8%, що стало найбільшим її падінням з моменту найпершого оприлюднення квартальних звітів щодо динаміки ВВП. Заводи й різні компанії країни не працювали впродовж більшої частини цього періоду, оскільки влада Китаю ввела жорсткі заходи зі стримування темпів поширення коронавірусу.
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Чи справді можна говорити про V-подібне відновлення економіки Китаю?
Маріко Оі, кореспондентка BBC у Сингапурі стверджує, що китайська економіка почала зростати швидше, ніж очікувалося, після того, як карантин було відмінено. Усі стимули, оголошені владою, виявилися дієвими - на заводах збільшується кількість робочих місць, зростають дані про промислове виробництво.
Єдиним сектором, який так і не відновився швидко, як сподівалися економісти, – це роздрібні продажі. Ця індустрія переживає спад навіть у другому кварталі, а головною проблемою тут залишається компенсація витрат працівникам.
Коли економіка Китаю починає відновлюватися, наростає тиск з боку США, особливо в Гонконгу, зазначає Маріко Оі. Саме тому деякі економісти не поспішають називати таке зростання V-подібним.
У дослідницькій записці від Deutsche Bank вказано, що "V-подібне відновлення" було "значною мірою завершено".
Споживчі витрати все ще не досягли рівня, який був перед початком пандемії. Значне відставання у темпах зростання зафіксовано в декількох сферах – туризм, ресторанна й розважальна галузі,
– говориться в повідомленні Deutsche Bank.
У травні влада Китаю заявила, що не ставитиме цілі економічного зростання на 2020 рік, оскільки ситуація з пандемією коронавірусу може змінитися, вказавши на другу хвилю спалаху смертельного захворювання. Уперше з 1990 року Пекін не поставив за мету зростання економіки.
За даними Національного бюро статистики, економіка Китаю впала на 1,6% упродовж перших шести місяців 2020 року.
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