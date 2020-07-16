Економіка Китаю зросла на 3,2% у другому кварталі після рекордного спаду на початку 2020 року. Друга за величиною економіка світу зазнала різко занепаду впродовж перших трьох місяців року під час карантину через коронавірус.

Згідно з останніми даними, валовий внутрішній продукт (ВВП) Китаю повернувся до зростання впродовж квітня-червня, пише BBC.

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Увесь світ спостерігає за відновленням китайського ринку від наслідків пандемії коронавірусу. За словами експертів, економіка країни відновлюється за V-подібною формою – спочатку різкий спад, після чого – стрімке зростання. Це означає, що Китай може уникнути технічної рецесії, яка констатується після двох періодів зниження темпів зростання економіки.

У першому кварталі 2020 року економіка Китаю знизилася на 6,8%, що стало найбільшим її падінням з моменту найпершого оприлюднення квартальних звітів щодо динаміки ВВП. Заводи й різні компанії країни не працювали впродовж більшої частини цього періоду, оскільки влада Китаю ввела жорсткі заходи зі стримування темпів поширення коронавірусу.

Уряд КНР розробив низку програм, спрямованих на підвищення рівня економіки. З-поміж таких ініціатив були й податкові пільги бізнесу.

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Чи справді можна говорити про V-подібне відновлення економіки Китаю?

Маріко Оі, кореспондентка BBC у Сингапурі стверджує, що китайська економіка почала зростати швидше, ніж очікувалося, після того, як карантин було відмінено. Усі стимули, оголошені владою, виявилися дієвими - на заводах збільшується кількість робочих місць, зростають дані про промислове виробництво.

Єдиним сектором, який так і не відновився швидко, як сподівалися економісти, – це роздрібні продажі. Ця індустрія переживає спад навіть у другому кварталі, а головною проблемою тут залишається компенсація витрат працівникам.

Коли економіка Китаю починає відновлюватися, наростає тиск з боку США, особливо в Гонконгу, зазначає Маріко Оі. Саме тому деякі економісти не поспішають називати таке зростання V-подібним.

У дослідницькій записці від Deutsche Bank вказано, що "V-подібне відновлення" було "значною мірою завершено".

Споживчі витрати все ще не досягли рівня, який був перед початком пандемії. Значне відставання у темпах зростання зафіксовано в декількох сферах – туризм, ресторанна й розважальна галузі,

– говориться в повідомленні Deutsche Bank.

У травні влада Китаю заявила, що не ставитиме цілі економічного зростання на 2020 рік, оскільки ситуація з пандемією коронавірусу може змінитися, вказавши на другу хвилю спалаху смертельного захворювання. Уперше з 1990 року Пекін не поставив за мету зростання економіки.

За даними Національного бюро статистики, економіка Китаю впала на 1,6% упродовж перших шести місяців 2020 року.