Нафта дешевшає: чому ціни на сировину нестабільні та що прогнозують аналітики
У п’ятницю, 17 липня 2020 року, ціни на нафту продовжили знижуватися. Невизначеність на ринку щодо відновлення попиту на сировину продовжує зростати. Адже кількість нових випадків коронавірусу у світі збільшується, а провідні нафтовидобувні країни налаштовані на збільшення обсягів видобутку.
Згідно з даними Investing.com вересневі ф’ючерси на нафту Brent подешевшали на 11 центів, або на 0,3%, досягнувши 43,26 долара за барель. Американська нафта WTI знизилася в ціні на 4 центи (0,1%) – до 40,71 долара за барель.
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Чому коронавірус залишається загрозою для ринку нафти
- У четвер, 16 липня, Сполучені Штати повідомили про 75 тисяч нових випадків коронавірусу, що стало новим рекордом числа хворих за добу.
- Іспанія і Австралія зафіксували у цей день теж рекордну кількість нових випадків COVID-19 за останні два місяці.
- В Індії з кожним днем теж зростає число хворих, а Бразилія посилила карантинні заходи.
Спалахи коронавірусу сповільнюють темпи відновлення попиту на пальне після послаблення карантину як у США, так і в інших країнах. Через це не стихають побоювання, що на стабілізацію ситуації в нафтовій галузі та відновлення попиту на "чорне золото" знадобляться роки.
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Нові рішення ОПЕК+ та прогнози аналітиків
Напередодні, у четвер, 16 липня, ціни на еталонні марки нафти впали на 1%. Це сталося після того, як Організація країн-експортерів нафти та їхніх союзників, відома як ОПЕК+, домовилася збільшити обсяги видобутку сировини.
Однак деякі країни ОПЕК+, наприклад, Ірак, ще більше нарощуватимуть обсяги видобутку в серпні та вересні. Адже впродовж травня і по липень ця країна виробляла більше нафти, ніж передбачала угода.
Аналітики прогнозують, що ціни на нафту залишаться в діапазоні 40-45 доларів за барель упродовж наступних місяців. Однак усе залежить від темпів поширення коронавірусу: якщо кількість хворих збільшуватиметься, то уряди країн знову вводитимуть жорсткий карантин, що, своєю чергою, негативно вплине на попит на "чорне золото".
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