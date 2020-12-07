Аналітики рейтингового агентства Fitch Ratings очікують, що ціна на нафту марки Brent впаде до 45 доларів за барель у 2021 році, попри оптимістичні новини, пов’язані з випуском вакцини від коронавірусу.

Про прогноз міжнародної організації щодо цін на нафту пише видання CNBC.

Цікаво Венчурний ринок США вийшов із кризи: які компанії залучили найбільші інвестиції

Що буде з цінами на нафту: які прогнози дають аналітики

За результатами опитування 36 аналітиків, у 2021 році нафта Brent коштуватиме близько 49,35 долара за барель, а найбільша вартість сировини становитиме 50 доларів за барель.

В Управлінні енергетичної інформації США очікують, що ціна Brent складе майже 46,60 долара за барель.

Експерти Fitch Ratings не настільки сміливі у власних прогнозах. Старший директор рейтингового агентства Дмитро Маринченко стверджує, що експерти організації очікують вартість сировини марки Brent на рівні 45 доларів за барель у 2021 році.

Аналітики прогнозують, що попит на нафту залишатиметься слабким до другого півріччя наступного року, тому що масова вакцинація не буде настільки швидкою, як очікують на ринках, додав Маринченко.

Чому нафта різко подорожчало: які фактори вплинули на ціни

Ціни на нафту еталонних марок зросли на тлі прогресу у створенні вакцини від COVID-19. Зокрема, кілька біотехнологічних компаній, з-поміж яких Pfizer спільно з BioNTech, а також Moderna, повідомили про високі показники ефективності власних препаратів.

Однак, як говорить Маринченко, вакцина не матиме істотного впливу на попит на нафту до другої половини 2021 року.

При слабкому попиті і в умовах, коли ОПЕК намагається керувати пропозицією… щоб уникнути великих надлишків або дефіциту на ринку, ми очікуємо, що в наступному році ціни будуть на рівні 45 доларів,

– пояснив експерт Fitch.

Прогноз Яким буде кінець 2020 року для ринку акцій за версією провідних фінансистів

Ринок нафти 2020: останні зміни

На минулому тижні, 3 грудня 2020 року, країни ОПЕК+ домовилися продовжити дію обмежень на видобуток нафти, які вступили в силу з травня. Саме ці заходи підтримували ціни на сировину.

Експерти Commonwealth Bank of Australia вважають, що нова домовленість групи ОПЕК+ означає, що запаси нафти можуть почати зменшуватися вже в першому кварталі 2021 року. Натомість, за словами спеціалістів фінустанови, збільшення обсягів постачання сировини з Лівії і потенційне нарощування видобутку в Ірані, за умови поліпшення відносин цієї країни із США, можуть вплинути на вартість нафти.

Згідно з новою домовленість, з січня 2021 року країни ОПЕК+ дотримуватимуться умов скорочення видобутку, але збільшать обсяги на 500 тисяч барелів на добу. Водночас, учасники організації щомісяця збиратимуться і обговорюватимуть умови угоди.