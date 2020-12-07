Вакцина не врятує: Fitch погіршило прогноз щодо ціни на нафту на 2021 рік
Аналітики рейтингового агентства Fitch Ratings очікують, що ціна на нафту марки Brent впаде до 45 доларів за барель у 2021 році, попри оптимістичні новини, пов’язані з випуском вакцини від коронавірусу.
Про прогноз міжнародної організації щодо цін на нафту пише видання CNBC.
Цікаво Венчурний ринок США вийшов із кризи: які компанії залучили найбільші інвестиції
Що буде з цінами на нафту: які прогнози дають аналітики
За результатами опитування 36 аналітиків, у 2021 році нафта Brent коштуватиме близько 49,35 долара за барель, а найбільша вартість сировини становитиме 50 доларів за барель.
В Управлінні енергетичної інформації США очікують, що ціна Brent складе майже 46,60 долара за барель.
Експерти Fitch Ratings не настільки сміливі у власних прогнозах. Старший директор рейтингового агентства Дмитро Маринченко стверджує, що експерти організації очікують вартість сировини марки Brent на рівні 45 доларів за барель у 2021 році.
Чому нафта різко подорожчало: які фактори вплинули на ціни
Ціни на нафту еталонних марок зросли на тлі прогресу у створенні вакцини від COVID-19. Зокрема, кілька біотехнологічних компаній, з-поміж яких Pfizer спільно з BioNTech, а також Moderna, повідомили про високі показники ефективності власних препаратів.
Однак, як говорить Маринченко, вакцина не матиме істотного впливу на попит на нафту до другої половини 2021 року.
При слабкому попиті і в умовах, коли ОПЕК намагається керувати пропозицією… щоб уникнути великих надлишків або дефіциту на ринку, ми очікуємо, що в наступному році ціни будуть на рівні 45 доларів,
– пояснив експерт Fitch.
Прогноз Яким буде кінець 2020 року для ринку акцій за версією провідних фінансистів
Ринок нафти 2020: останні зміни
На минулому тижні, 3 грудня 2020 року, країни ОПЕК+ домовилися продовжити дію обмежень на видобуток нафти, які вступили в силу з травня. Саме ці заходи підтримували ціни на сировину.
Експерти Commonwealth Bank of Australia вважають, що нова домовленість групи ОПЕК+ означає, що запаси нафти можуть почати зменшуватися вже в першому кварталі 2021 року. Натомість, за словами спеціалістів фінустанови, збільшення обсягів постачання сировини з Лівії і потенційне нарощування видобутку в Ірані, за умови поліпшення відносин цієї країни із США, можуть вплинути на вартість нафти.
Згідно з новою домовленість, з січня 2021 року країни ОПЕК+ дотримуватимуться умов скорочення видобутку, але збільшать обсяги на 500 тисяч барелів на добу. Водночас, учасники організації щомісяця збиратимуться і обговорюватимуть умови угоди.
Поділитися новиною
-
WarnerMedia публікуватиме нові фільми на платформі HBO Max: акції кінотеатрів обвалилисясьогодні , 11:12
-
Bloomberg передбачає прихід "стадії Золотоволоски" на фондовий ринок: що відомо про це явище1 грудня , 15:11
-
Яким буде кінець 2020 року для ринку акцій за версією провідних фінансистів4 грудня , 09:07