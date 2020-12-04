У п’ятницю, 4 грудня 2020 року, ціни на нафту зросли після незначного зниження напередодні. На ріст вартості сировини вплинуло досягнення спільного рішення учасниками Організації країн-експортерів та їхніх партнерів (ОПЕК+) щодо видобутку на наступний рік.

Зокрема, в ОПЕК+ погодилися скоротити обсяги видобутку, щоб сприяти відновленню попиту на нафту й підтримати ціни, пише Investing.com.

Ситуація напередодні Ціни на нафту впали: країни ОПЕК+ не можуть домовитися про умови видобутку на 2021 рік

Ціни на нафту 4 грудня

Нафта Brent подорожчала до 49,59 долара за барель станом на 9:52 за київським часом п’ятниці, 4 грудня.

станом на 9:52 за київським часом п’ятниці, 4 грудня. Американська нафта WTI теж зросла в ціні, досягнувши 45,82 долара.

Що вирішили країни ОПЕК+

У четвер, 3 грудня, відбулася зустріч країн ОПЕК і Росії. Вони домовилися продовжити скорочення видобутку нафти, але з січня збільшать обсяги на 500 тисяч барелів на добу. Це означає, що з початку 2021 року нафтовидобуток для основних виробників знизиться на 7,2 мільйона барелів на добу. Нагадаємо, з серпня і до кінця 2020 року видобуток скорочено на 7,7 мільйона барелів на добу.

Однак представники ОПЕК+ не змогли ухвалити спільне рішення щодо більш ширшої нафтової політики на весь 2021 рік.

Вони дійшли до кінцевого компромісу,

– зазначив Стівен Іннес, головний ринковий стратег Axi Corp.

Цікаво Яким буде кінець 2020 року для ринку акцій за версією провідних фінансистів

Країни ОПЕК+ також домовилися, що раз на місяць зустрічатимуться для перегляду умов видобутку, а щомісячне збільшення виробництва сировини не перевищуватиме 500 тисяч барелів на добу.

Ці зустрічі внесуть деяку нестабільність на ринок, і що теж важливо, ускладнять хеджування для виробників США,

– наголосив Іннес.

Ринки очікували, що ОПЕК+ вирішать дотримуватися поточних обсягів скорочення (7,7 мільйона барелів на добу) до березня 2021 року. Раніше було заплановано, що з січня наступного року видобуток збільшать ще на 2 мільйона барелів. Однак зростання нових випадків коронавірусу все ще є загрозою для ринку нафти.