У четвер, 3 грудня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок впали. Основні виробники, з-поміж яких Саудівська Аравія і Росія, посперечалися щодо необхідності продовжити рекордне скорочення видобутку сировини, встановлене ще під час першої хвилі коронавірусу.

Згідно з даними Investing.com, ціна нафти Brent опустилася на 0,3% – до 48,10 долара за барель. Напередодні, 2 грудня, вартість сировини цієї марки зросла на 1,8%.

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Американська нафта WTI теж впала в ціні, знизившись на 0,4% – до 45,11 долара за барель. На попередні сесії торгів, 2 грудня, сировина подорожчала на 1,6%.

Останні зміни на ринку нафти

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і Росія відновлять у четвер переговори щодо узгодження нафтової політики на 2021 рік. Попереднього разу країни-учасниці картелю та їхні союзники не змогли домовитися про те, як боротися зі слабким попитом на сировину на тлі нової хвилі коронавірусу.

Очікувалося, що група ОПЕК+ продовжать скорочення нафтовидобутку на 7,7 мільйона барелів на добу, або 8% обсягів світового постачання, хоча б до березня 2021 року. Таке рішення допомогло б підтримати ціни на сировину. Однак після того, як надії на швидке затвердження вакцини від коронавірусу спровокували зростання цін на нафту в листопаді, деякі виробники піддали сумніву необхідність посилення нафтової політики, яку підтримує лідер ОПЕК Саудівська Аравія.

Нагадаємо, у середу, 2 грудня, Велика Британія затвердила вакцину від COVID-19 компанії Pfizer, яка виграє гонку із запуску глобальної програми масової вакцинації.

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Запаси нафти у США: яка динаміка

Запаси сирої нафти у США впали на минулому тижні, що закінчився 27 листопада. Однак запаси бензину та дистилятів різко збільшилися, оскільки нафтопереробні заводи уповільнили виробництво на тлі ослаблення попиту на ці нафтопродукти.