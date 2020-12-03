В четверг, 3 декабря 2020 года, цены на нефть эталонных марок упали. Основные производители, среди которых Саудовская Аравия и Россия, спорили о необходимости продолжить рекордное сокращение добычи сырья, установленное еще во время первой волны коронавируса.

Согласно данным Investing.com, цена нефти Brent опустилась на 0,3% – до 48,10 доллара за баррель. Накануне, 2 декабря, стоимость сырья этой марки выросла на 1,8%.

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Американская нефть WTI тоже упала в цене, снизившись на 0,4% – до 45,11 доллара за баррель. На предыдущей сессии торгов, 2 декабря, сырье подорожало на 1,6%.

Последние изменения на рынке нефти

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Россия возобновят в четверг переговоры по согласованию нефтяной политики на 2021. В прошлый раз страны-участницы картеля и их союзники не смогли договориться о том, как бороться со слабым спросом на сырье на фоне новой волны коронавируса.

Ожидалось, что группа ОПЕК+ продолжит сокращение нефтедобычи на 7,7 миллиона баррелей в сутки, или 8% объемов мирового снабжения, хотя бы до марта 2021 года. Такое решение помогло бы поддержать цены на сырье. Однако после того, как надежды на быстрое утверждение вакцины от коронавируса спровоцировали рост цен на нефть в ноябре, некоторые производители подвергли сомнению необходимость усиления нефтяной политики, которую поддерживает лидер ОПЕК Саудовская Аравия.

Напомним, в среду, 2 декабря, Великобритания утвердила вакцину от COVID-19 компании Pfizer, которая выигрывает гонку по запуску глобальной программы массовой вакцинации.

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Запасы нефти в США: какая динамика

Запасы сырой нефти в США упали на прошлой неделе, закончившейся 27 ноября. Однако запасы бензина и дистиллятов резко увеличились, поскольку нефтеперерабатывающие заводы замедлили производство на фоне ослабления спроса на эти нефтепродукты.