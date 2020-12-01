Эксперты считают, что инвесторам стоит присмотреться к акциям на развивающихся рынках. Ведь благодаря удачным вложениям они смогут заработать в 2021 году. А все из-за "стадии Златовласки", которая придет в экономику.

"Стадия Златовласки", или "экономика Златовласки" – это состояние экономических показателей, когда рост не ускоряется и не замедляется слишком сильно, сообщает Bloomberg.

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То есть экономика развивается достаточно быстро, что позволяет предотвращения рецессии (фаза, во время которой происходит общее снижение экономической активности). Но показатели не будут очень высокими, чтобы инфляция не сильно увеличилась.

В состоянии "стадии Златовласки" устанавливается низкая инфляция, низкий уровень безработицы и низкие процентные ставки, зато ВВП и стоимость активов стабильно растут.

Интересно, что название этого экономического явления пришло из сказки. Имя ее главной героини – Златовласка. По сюжету, девочка забирается в дом к трем медведям, где пробует кашу из трех разных мисок и обнаруживает, что ей нравится не очень горячая, не совсем холодная, а та каша, в которой средняя температура.

Bloomberg объясняет, что активы стран поднимаются вверх через следующие факторы: стратегию центральных банков, смену президента США, оптимистичные прогнозы о сроках вакцинации от COVID-19.

Так, валютный индекс MSCI может побить рекорд января 2019, а индекс MSCI может превысить значение рекордного марта 2016.

Глава отдела макроэкономических исследований развивающихся рынков, Самир Гоель считает, что именно такой "идеальный" состояние скоро установится на фондовых рынках. Его мнение разделяют и Goldman Sachs и JPMorgan, которые также делают ставку на рост развивающихся рынков.