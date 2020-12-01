Експерти вважають, що інвесторам варто придивитися до акцій на ринках, які розвиваються. Адже завдяки вдалим вкладенням вони зможуть заробити в 2021 році. А все через "стадію Золотоволоски", яка прийде в економіку.

"Стадія Золотоволоски", або "економіка Золотоволоски" – це стан економічних показників, коли зростання не прискорюється і не сповільнюється занадто сильно, повідомляє Bloomberg.

Цікаво За яких умов 2021 рік буде вдалим для акцій: думка провідного фінансиста

Тобто економіка розвивається доволі швидко, що дозволяє запобігання рецесії (фаза, під час якої відбувається загальне зниження економічної активності). Але показники не будуть дуже високими, щоб інфляція не сильно збільшилася .

У стані "стадії Золотоволоски" встановлюється низька інфляція, низький рівень безробіття і низькі процентні ставки, натомість ВВП і вартість активів стабільно ростуть.

Цікаво, що назва цього економічного явища прийшла з казки. Ім'я її головної героїні – Золотоволоска. За сюжетом, дівчинка забирається в будинок до трьох ведмедів, де куштує кашу з трьох різних мисок і виявляє, що їй подобається не дуже гаряча, не зовсім холодна, а та каша, у якій середня температура.

Bloomberg пояснює, що активи країн піднімаються вгору через такі фактори: стратегію центральних банків, зміну президента США, оптимістичні прогнози про строки вакцинації від COVID-19.

Так, валютний індекс MSCI може побити рекорд січня 2019 року, а індекс MSCI може перевищити значення рекордного березня 2016 року.

Глава відділу макроекономічних досліджень ринків, що розвиваються, Самір Гоель вважає, що саме такий "ідеальний" стан скоро встановиться на фондових ринках. Його думку поділяють і Goldman Sachs і JPMorgan, які також роблять ставку на зростання ринків, що розвиваються.