В пятницу, 4 декабря 2020 года, цены на нефть выросли после незначительного снижения накануне. На рост стоимости сырья повлияло достижения совместного решения участниками Организации стран-экспортеров и их партнеров (ОПЕК+) касательно добычи на следующий год.

В частности, в ОПЕК+ согласились сократить объемы добычи, чтобы способствовать восстановлению спроса на нефть и поддержать цены, пишет Investing.com.

Ситуация накануне Цены на нефть упали: страны ОПЕК+ не могут договориться об условиях добычи на 2021 год

Цены на нефть 4 декабря

Нефть Brent подорожала до 49,59 доллара за баррель по состоянию на 9:52 по киевскому времени пятницы, 4 декабря.

по состоянию на 9:52 по киевскому времени пятницы, 4 декабря. Американская нефть WTI тоже выросла в цене, достигнув 45,82 доллара за баррель.

Что решили страны ОПЕК+

В четверг, 3 декабря, состоялась встреча стран ОПЕК и России. Они договорились продолжить сокращение добычи нефти, но с января увеличат объемы на 500 000 баррелей в сутки. Это означает, что с начала 2021 года нефтедобыча для основных производителей снизится на 7,2 миллиона баррелей в сутки. Напомним, с августа и до конца 2020 года добыча сокращена на 7,7 миллиона баррелей в сутки.

Однако представители ОПЕК+ не смогли принять совместное решение о более широкой нефтяной политики на весь 2021.

Они пришли к конечному компромиссу,

– отметил Стивен Иннес, главный рыночный стратег Axi Corp.

Интересно Каким будет конец 2020 года для рынка акций по версии ведущих финансистов

Страны ОПЕК+ также договорились, что раз в месяц будут встречаться для пересмотра условий добычи, а ежемесячное увеличение производства сырья не должно превышать 500 000 баррелей в сутки.

Эти встречи внесут некоторую нестабильность на рынок, и что немаловажно, усложнят хеджирования для производителей США,

– подчеркнул Иннес.

Рынки ожидали, что ОПЕК+ решат соблюдать текущие объемы сокращения (7,7 миллиона баррелей в сутки) до марта 2021 года. Ранее было запланировано, что с января следующего года добычу увеличат еще на 2 миллиона баррелей. Однако рост новых случаев коронавируса все еще является угрозой для рынка нефти.