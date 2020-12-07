Вакцина не спасет: Fitch ухудшило прогноз относительно цены на нефть на 2021 год
Аналитики рейтингового агентства Fitch Ratings ожидают, что цены на нефть марки Brent упадут до 45 долларов за баррель в 2021 году, несмотря на оптимистические новости, связанные с выпуском вакцины от коронавируса.
О прогнозе международной организации касательно цен на нефть пишет издание CNBC.
Интересно Венчурный рынок США вышел из кризиса: какие компании привлекли крупные инвестиции
Что будет с ценами на нефть: какие прогнозы дают аналитики
По результатам опроса 36 аналитиков, в 2021 году нефть Brent будет стоить около 49,35 доллара за баррель, а самая большая стоимость сырья составит 50 долларов за баррель.
В Управлении энергетической информации США ожидают, что цена Brent составит почти 46,60 доллара за баррель.
Эксперты Fitch Ratings не столь смелые в своих прогнозах. Старший директор рейтингового агентства Дмитрий Маринченко утверждает, что эксперты организации ожидают стоимости сырья марки Brent на уровне 45 долларов за баррель в 2021 году.
Почему нефть резко подорожала: какие факторы повлияли на цены
Цены на нефть эталонных марок выросли на фоне прогресса в создании вакцины от COVID-19. В частности, несколько биотехнологических компаний, среди которых Pfizer совместно с BioNTech, а также Moderna, сообщили о высоких показателях эффективности собственных препаратов.
Однако, как говорит Маринченко, вакцина не окажет существенного влияния на спрос на нефть до второй половины 2021 года.
При слабом спросе и в условиях, когда ОПЕК пытается управлять предложением ... чтобы избежать больших излишков или дефицита на рынке, мы ожидаем, что в следующем году цены будут на уровне 45 долларов,
– объяснил эксперт Fitch.
Прогноз Каким будет конец 2020 года для рынка акций по версии ведущих финансистов
Рынок нефти 2020: последние изменения
На прошлой неделе, 3 декабря 2020 года, страны ОПЕК+ договорились продлить действие ограничений на добычу нефти, которые вступили в силу с мая. Именно эти меры поддерживали цены на сырье.
Эксперты Commonwealth Bank of Australia считают, что новая договоренность группы ОПЕК+ означает, что запасы нефти могут начать уменьшаться уже в первом квартале 2021 года. Однако, по словам специалистов финучреждения, увеличение объемов поставок сырья из Ливии и потенциальное наращивание добычи в Иране, при условии улучшения отношений этой страны с США, могут повлиять на стоимость нефти.
Согласно новой договоренности, с января 2021 страны ОПЕК+ будут придерживаться условий сокращения добычи, но увеличат объемы на 500 000 баррелей в сутки. В то же время, участники организации ежемесячно будут собираться и обсуждать условия сделки.
Поделиться новостью
-
WarnerMedia будет выпускать новые фильмы на платформе HBO Max: акции кинотеатров обвалилисьсегодня , 11:12
-
Xiaomi наступает: как китайский бренд вытеснил Apple из тройки лидеров рынка смартфонов4 декабря , 16:54
-
Uber может продать свое подразделение летающих такси: покупатель уже нашелся3 декабря , 20:02