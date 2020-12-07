Аналитики рейтингового агентства Fitch Ratings ожидают, что цены на нефть марки Brent упадут до 45 долларов за баррель в 2021 году, несмотря на оптимистические новости, связанные с выпуском вакцины от коронавируса.

О прогнозе международной организации касательно цен на нефть пишет издание CNBC.

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Что будет с ценами на нефть: какие прогнозы дают аналитики

По результатам опроса 36 аналитиков, в 2021 году нефть Brent будет стоить около 49,35 доллара за баррель, а самая большая стоимость сырья составит 50 долларов за баррель.

В Управлении энергетической информации США ожидают, что цена Brent составит почти 46,60 доллара за баррель.

Эксперты Fitch Ratings не столь смелые в своих прогнозах. Старший директор рейтингового агентства Дмитрий Маринченко утверждает, что эксперты организации ожидают стоимости сырья марки Brent на уровне 45 долларов за баррель в 2021 году.

Аналитики прогнозируют, что спрос на нефть будет оставаться слабым до второго полугодия следующего года, так как массовая вакцинация не будет столь быстрой, как ожидают на рынках, добавил Маринченко.

Почему нефть резко подорожала: какие факторы повлияли на цены

Цены на нефть эталонных марок выросли на фоне прогресса в создании вакцины от COVID-19. В частности, несколько биотехнологических компаний, среди которых Pfizer совместно с BioNTech, а также Moderna, сообщили о высоких показателях эффективности собственных препаратов.

Однако, как говорит Маринченко, вакцина не окажет существенного влияния на спрос на нефть до второй половины 2021 года.

При слабом спросе и в условиях, когда ОПЕК пытается управлять предложением ... чтобы избежать больших излишков или дефицита на рынке, мы ожидаем, что в следующем году цены будут на уровне 45 долларов,

– объяснил эксперт Fitch.

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Рынок нефти 2020: последние изменения

На прошлой неделе, 3 декабря 2020 года, страны ОПЕК+ договорились продлить действие ограничений на добычу нефти, которые вступили в силу с мая. Именно эти меры поддерживали цены на сырье.

Эксперты Commonwealth Bank of Australia считают, что новая договоренность группы ОПЕК+ означает, что запасы нефти могут начать уменьшаться уже в первом квартале 2021 года. Однако, по словам специалистов финучреждения, увеличение объемов поставок сырья из Ливии и потенциальное наращивание добычи в Иране, при условии улучшения отношений этой страны с США, могут повлиять на стоимость нефти.

Согласно новой договоренности, с января 2021 страны ОПЕК+ будут придерживаться условий сокращения добычи, но увеличат объемы на 500 000 баррелей в сутки. В то же время, участники организации ежемесячно будут собираться и обсуждать условия сделки.