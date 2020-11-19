Вечером того же дня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило экстренное использования первого препарата на основе антител от коронавируса (bamlanivimab), разработанного компанией Eli Lilly (NYSE: LLY).



Динамика цены акций компании Eli Lilly / График "Фридом Финанс Украина"

Перспектива возникновения на горизонте чудодейственной вакцины, а с ней и конца эпидемии и снятия всех карантинных ограничений, привело большинство игроков рынка на мысль о скором восстановлении мировой экономики. Это, в свою очередь, повлекло общий рост биржевых индексов, а также отток капитала из IT-индустрии к секторам, пострадавшим от пандемии больше всего: энергетики, финансов и туризма.

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Риски, связанные с вакциной и другие вызовы для рынка

Опытные инвесторы поняли, что ралли наблюдается больше из-за психологического эффекта, чем через реальные предпосылки оживления экономики. Например, гендиректор Pfizer Альберт Бурла в день объявления новости о вакцине продал акции своей компании на 5,6 миллиона долларов.

Дело в том, что в случае вакцины от Pfizer все еще сохраняется неопределенность относительно ее эффективности для пожилых людей и продолжительности выработки иммунитета к коронавирусу. Кроме того, вакцину Pfizer необходимо хранить при температуре в -70°C, из-за чего могут возникнуть проблемы с ее транспортировкой, что может отсрочить массовую вакцинацию. И даже Джо Байден совместно с европейскими лидерами напомнил инвестобществу, что широкомасштабное применение вакцины возможно ближе ко второму кварталу следующего года, поэтому меры по сдерживанию пандемии коронавируса сохраняются.

Более того, в течение последней недели вторая волна коронавируса набрала обороты, а число госпитализированных в США уже приблизилось к рекордным 77 000 человек. Ряд штатов США и стран Европы значительно усилили ограничительные меры, что подорвало инвестиционный оптимизм на рынке и заставило биржевые индексы вернуться к "довакцинной" тенденций: умеренный рост и боковая динамика.



Динамика индекса S&P 500 / График "Фридом Финанс Украина"

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