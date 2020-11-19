Вакцина против COVID-19 и фондовый рынок: как новости фармсектора влияют на акции
Последние две недели были богатыми на фармацевтические прорывы. Прогресс в создании вакцины против коронавируса стал настоящим триггером для роста основных биржевых индексов.
Что известно об успехах мировых фармкомпаний и как на это реагирует фондовый рынок для Инвестиций24 рассказали аналитики "Фридом Финанс Украина".
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Прорыв в создании вакцины против COVID-19: рынки акций растут
На прошлой неделе, 9 ноября, компания Pfizer сообщила, что ее вакцина против COVID-19 прошла третью фазу клинических испытаний с эффективностью на уровне 90% и будет готова уже к концу этого года. Эта новость вызвала рост не только акций Pfizer (PFE – тикер компании на Нью-Йоркской фондовой бирже) на 15%, а и всего широкого рынка.
Динамика цены акций компании Pfizer / График "Фридом Финанс Украина"
Вечером того же дня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило экстренное использования первого препарата на основе антител от коронавируса (bamlanivimab), разработанного компанией Eli Lilly (NYSE: LLY).
Динамика цены акций компании Eli Lilly / График "Фридом Финанс Украина"
Перспектива возникновения на горизонте чудодейственной вакцины, а с ней и конца эпидемии и снятия всех карантинных ограничений, привело большинство игроков рынка на мысль о скором восстановлении мировой экономики. Это, в свою очередь, повлекло общий рост биржевых индексов, а также отток капитала из IT-индустрии к секторам, пострадавшим от пандемии больше всего: энергетики, финансов и туризма.
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Риски, связанные с вакциной и другие вызовы для рынка
Опытные инвесторы поняли, что ралли наблюдается больше из-за психологического эффекта, чем через реальные предпосылки оживления экономики. Например, гендиректор Pfizer Альберт Бурла в день объявления новости о вакцине продал акции своей компании на 5,6 миллиона долларов.
Дело в том, что в случае вакцины от Pfizer все еще сохраняется неопределенность относительно ее эффективности для пожилых людей и продолжительности выработки иммунитета к коронавирусу. Кроме того, вакцину Pfizer необходимо хранить при температуре в -70°C, из-за чего могут возникнуть проблемы с ее транспортировкой, что может отсрочить массовую вакцинацию. И даже Джо Байден совместно с европейскими лидерами напомнил инвестобществу, что широкомасштабное применение вакцины возможно ближе ко второму кварталу следующего года, поэтому меры по сдерживанию пандемии коронавируса сохраняются.
Более того, в течение последней недели вторая волна коронавируса набрала обороты, а число госпитализированных в США уже приблизилось к рекордным 77 000 человек. Ряд штатов США и стран Европы значительно усилили ограничительные меры, что подорвало инвестиционный оптимизм на рынке и заставило биржевые индексы вернуться к "довакцинной" тенденций: умеренный рост и боковая динамика.
Динамика индекса S&P 500 / График "Фридом Финанс Украина"
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Успех новой вакцины и более сильное ралли
16 ноября компания Moderna (MRNA – тикер на бирже NASDAQ) заявила, что ее кандидат на вакцину против COVID-19 продемонстрировал эффективность 94,5%, что намного выше предыдущих ожиданий. Новость вызвала широкомасштабное ралли на рынке, более мощное, чем в прошлый раз. Акции Moderna подскочили сразу на 14%.
Динамика цены акций компании Moderna / График "Фридом Финанс Украина"
Почему ралли повторилось, несмотря на быстрое затухание в аналогичной ситуации с вакциной Pfizer и ухудшением эпидемиологической обстановки в мире? В отличие от вакцины Pfizer, вакцина Moderna может оставаться стабильной при температуре от 2° до 8°С в течение 30 дней, при -20°С – до 6 месяцев, при комнатной температуре – до 12:00.
Заметим, что рынок протикоронавирусных вакцин становится все больше конкурентным. Так, в начале этой недели биотехнологическая компания Inovio Pharmaceuticals Inc. (INO – тикер на бирже NASDAQ) представила позитивные новости по своей программе разработки вакцины против COVID-19. Inovio Pharmaceuticals объявила о начале второго этапа клинического исследования фазы II/III для антиковидной вакцины-кандидата INO-4800. Исследование будет финансироваться Министерством обороны США. Эта новость поддержала котировки акций INO, которые на торгах 16 ноября подорожали более чем на 14%.
Динамика цены акций Inovio Pharmaceuticals / График "Фридом Финанс Украина"
В первой фазе испытаний 100% из 38 участников, которые были привиты, продемонстрировали повышенный уровень нейтрализующих антител и активность Т-клеток. Вакцина предварительно хорошо переносится, без каких-либо серьезных побочных эффектов.
Потенциальная конкуренция на рынке протикоронавирусных вакцин должен привести к их удешевлении, что окажет положительное влияние на экономику в целом. В совокупности новости фармсектора обнадеживают в победе над пандемией до конца следующего года, однако неизвестно, сколько еще времени понадобится рынкам для восстановления к показателям докризисного периода.
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