Увечері того ж дня Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило екстрене використання першого препарату на основі антитіл від коронавірусу (bamlanivimab), розробленого компанією Eli Lilly (NYSE: LLY).



Динаміка ціни акцій компанії Eli Lilly / Графік "Фрідом Фінанс Україна"

Майоріння на горизонті чудодійної вакцини, а з нею і кінця епідемії та зняття усіх карантинних обмежень, навело більшість гравців ринку на думку про швидке відновлення світової економіки. Це, своєю чергою, спричинило загальний ріст біржових індексів, а також відтік капіталу з ІТ-індустрії до секторів, які постраждали від пандемії найбільше: енергетики, фінансів та туризму.

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Ризики, пов'язані з вакциною та інші виклики для ринку

Досвідчені інвестори зрозуміли, що ралі на фондовому ринку спостерігається більше через психологічний ефект, ніж через реальні передумови пожвавлення економіки. Наприклад, гендиректор Pfizer Альберт Бурла в день оголошення новини про вакцину продав акції своєї компанії на 5,6 мільйона доларів.

Річ у тім, що у випадку вакцини від Pfizer все ще зберігається невизначеність щодо її ефективності для людей похилого віку та тривалості вироблення імунітету до коронавірусу. Окрім того, вакцину Pfizer необхідно зберігати за температури у -70°C, через що можуть виникнути проблеми з її транспортуванням, що може відстрочити масову вакцинацію. І навіть Джо Байден спільно з європейськими лідерами нагадав інвестспільноті, що широкомасштабне застосування вакцини можливе ближче до другого кварталу наступного року, тому заходи щодо стримування пандемії коронавірусу залишаються.

Більш того, упродовж останнього тижня друга хвиля коронавірусу набрала обертів, а число госпіталізованих в США вже наблизилося до рекордних 77 тисяч осіб. Низка штатів США і країн Європи значно посилили обмежувальні заходи, що підірвало інвестиційний оптимізм на ринку і змусило біржові індекси повернутися до «довакцинних» тенденцій: помірний ріст та бічна динаміка.



Динаміка індексу S&P 500 / Графік "Фрідом Фінанс Україна"

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