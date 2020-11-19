Вакцина від COVID-19 і фондовий ринок: як новини фармсектору впливають на акції
Останні два тижні були багатими на фармацевтичні прориви. Прогрес у створенні вакцини від коронавірусу став справжнім тригером для зростання основних біржових індексів.
Що відомо про успіхи світових фармкомпаній та як на це реагує фондовий ринок для Інвестицій24 розповіли аналітики "Фрідом Фінанс Україна".
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Прорив у створенні вакцини від COVID-19: ринки акцій зростають
Минулого тижня, 9 листопада, компанія Pfizer повідомила, що її вакцина від COVID-19 пройшла третю фазу клінічних випробувань з ефективністю на рівні 90% і буде готова вже до кінця цього року. Ця новина спричинила ріст не лише акцій Pfizer (PFE – тікер компанії на Нью-Йоркській фондовій біржі) на 15%, а й усього широкого ринку.
Динаміка ціни акцій компанії Pfizer / Графік "Фрідом Фінанс Україна"
Увечері того ж дня Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило екстрене використання першого препарату на основі антитіл від коронавірусу (bamlanivimab), розробленого компанією Eli Lilly (NYSE: LLY).
Динаміка ціни акцій компанії Eli Lilly / Графік "Фрідом Фінанс Україна"
Майоріння на горизонті чудодійної вакцини, а з нею і кінця епідемії та зняття усіх карантинних обмежень, навело більшість гравців ринку на думку про швидке відновлення світової економіки. Це, своєю чергою, спричинило загальний ріст біржових індексів, а також відтік капіталу з ІТ-індустрії до секторів, які постраждали від пандемії найбільше: енергетики, фінансів та туризму.
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Ризики, пов'язані з вакциною та інші виклики для ринку
Досвідчені інвестори зрозуміли, що ралі на фондовому ринку спостерігається більше через психологічний ефект, ніж через реальні передумови пожвавлення економіки. Наприклад, гендиректор Pfizer Альберт Бурла в день оголошення новини про вакцину продав акції своєї компанії на 5,6 мільйона доларів.
Річ у тім, що у випадку вакцини від Pfizer все ще зберігається невизначеність щодо її ефективності для людей похилого віку та тривалості вироблення імунітету до коронавірусу. Окрім того, вакцину Pfizer необхідно зберігати за температури у -70°C, через що можуть виникнути проблеми з її транспортуванням, що може відстрочити масову вакцинацію. І навіть Джо Байден спільно з європейськими лідерами нагадав інвестспільноті, що широкомасштабне застосування вакцини можливе ближче до другого кварталу наступного року, тому заходи щодо стримування пандемії коронавірусу залишаються.
Більш того, упродовж останнього тижня друга хвиля коронавірусу набрала обертів, а число госпіталізованих в США вже наблизилося до рекордних 77 тисяч осіб. Низка штатів США і країн Європи значно посилили обмежувальні заходи, що підірвало інвестиційний оптимізм на ринку і змусило біржові індекси повернутися до «довакцинних» тенденцій: помірний ріст та бічна динаміка.
Динаміка індексу S&P 500 / Графік "Фрідом Фінанс Україна"
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Успіх нової вакцини і ще більше ралі
16 листопада компанія Moderna (MRNA – тікер на біржі NASDAQ) заявила, що її кандидат на вакцину проти COVID-19 продемонстрував ефективність 94,5%, що набагато вище попередніх очікувань. Новина викликала широкомасштабне ралі на ринку, ще потужне, ніж минулого разу. Акції Moderna підскочили відразу на 14%.
Динаміка ціни акцій компанії Moderna / Графік "Фрідом Фінанс Україна"
Чому ралі повторилося, попри швидке затухання в аналогічній ситуації з вакциною Pfizer і погіршення епідеміологічного стану в світі? На відміну від вакцини Pfizer, вакцина Moderna може залишатися стабільною за температури від 2°С до 8°С впродовж 30 днів, при -20°С – до 6 місяців, за кімнатної температури – до 12 годин.
Зауважимо, що ринок протикоронавірусних вакцин стає дедалі конкурентнішим. Так, на початку цього тижня біотехнологічна компанія Inovio Pharmaceuticals Inc. (INO – тікер на біржі NASDAQ) представила позитивні новини щодо своєї програми розробки вакцини проти COVID-19. Inovio Pharmaceuticals оголосила про початок другого етапу клінічного дослідження фази II/III для антиковідної вакцини-кандидата INO-4800. Дослідження буде фінансуватися Міністерством оборони США. Ця новина підтримала котирування акцій INO, які на торгах 16 листопада подорожчали більш ніж на 14%.
Динаміка ціни акцій Inovio Pharmaceuticals / Графік "Фрідом Фінанс Україна"
У фазі I випробувань 100% з 38 учасників, які були щеплені, продемонстрували підвищений рівень нейтралізуючих антитіл і активність Т-клітин. Вакцина попередньо добре переноситься, без будь-яких серйозних побічних ефектів.
Потенційна конкуренція на ринку протикоронавірусних вакцин має призвести до їх здешевшення, що матиме позитивний вплив на економіку в цілому. Загалом, новини фармсектору обнадіюють щодо перемоги над пандемією наприкінці наступного року, проте невідомо, скільки ще часу знадобиться ринкам для відновлення до показників докризового періоду.
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