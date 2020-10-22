Яка ситуація на фондових біржах у четвер, 22 жовтня на тлі сезону корпоративної звітності, коли міжнародні компанії повідомляють результати своєї діяльності за третій квартал 2020 року.

На акції яких підприємств варто звернути увагу – читайте в матеріалі Інвестиції24.

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Intel

Техногігант поки не опублікував звіт з результатами своєї діяльності за третій квартал. Однак за даними компанії FactSet, спеціалісти якої провели опитування з-поміж аналітиків, Intel збирається повідомити про чистий прибуток на одну акцію розміром 1,14 долара. Цей показник нижчий, ніж за аналогічний період минулого року – 1,42 долара на акцію.

Щодо потенційної виручки підприємства за третій квартал цього року, то, на думку експертів ринку, вона теж знизиться з 19,19 мільярдів доларів у 2019 році до 18,24 мільярда доларів цьогоріч.

Якщо оцінювати динаміку акцій Intel за останні три місяці, то вона знаходилася на нейтральному рівні. Зокрема, станом на кінець липня цінні папери техногіганта коштували 54,3 долара за одну штуку, а за результатами торгів 21 жовтня – вони подешевшали до 53,7 долара.

Аналітик інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс" Валерій Ємельянов стверджує, що за теперішніх умов акції Intel торгуються за нижчою вартістю, ніж має бути насправді. Експерт спрогнозував, що в разі позитивних фінансових показників підприємства за третій квартал, середньостроковий потенціал зростання його акцій становитиме 7-10%, а ціна активів зросте до 60 доларів.

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Align

Один із світових лідерів у розробці інноваційних медичних технологій, компанія Align, продемонстрував високі результати на фондовому ринку. На торгах після закінчення основної сесії акції підприємства підскочили на 27%. Уперше за всю історію Align, ціна її активів зросла до 400 доларів за одну штуку. Такий шалений успіх на фондовому ринку компанії вдалося здобути завдяки позитивним результатам звіту, які перевершили очікування аналітиків.

Align виготовляє широкий асортимент матеріалів та пристроїв для стоматології. Упродовж третього кварталу 2020-го, компанія збільшила власну виручку на 21%. Так, обсяги продажів одного з основних продуктів Align – елайнера Invisalign (альтернатива брекетам) перевершили прогнози експертів на 40%.

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Tesla

У середу, 21 жовтня, квартальний звіт оприлюднив американський виробник електромобілів Tesla. Зокрема, її прибуток за останні три місяці становив 331 мільйон доларів. Ця сума стала для компанії Ілона Маска рекордною. Раніше максимального прибутку Tesla досягала ще у третьому кварталі 2018 року - тоді це було 311,5 мільйона доларів.

Також компанія Ілона Маска встановила рекорд і за рівнем квартальної виручки – за звітний період вона досягла 8,77 мільярда доларів в умовах зростання на 39% відносно аналогічного періоду минулого року. Напередодні аналітики прогнозували, що виручка виробника електромобілів досягне 8,28 мільярда доларів, проте реальність перевершила їхні очікування.

Окрім того, Tesla підтвердила плани щодо виробництва 500 тисяч електрокарів у 2020 році. Про це Ілон Маск повідомляв ще в січні. Відтоді автовиробник не повертався до цього питання, але і не відмовлявся від своєї амбітної цілі. Цього разу компанія заявила, що не відмовляється від свого плану, проте визнає, що реалізувати його буде складно.